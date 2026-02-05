Centroamérica & Mundo

OEA advierte de riesgos en la renovación de sector judicial en Guatemala

La Misión Especial de la OEA enfatizó que durante 2026 el país enfrentará procesos determinantes para su democracia, incluyendo la renovación de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas.

Por Agencia EFE La Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su "preocupación" por las recientes decisiones judiciales que alteran la seguridad jurídica y la transparencia en los procesos de renovación de las altas cortes y las principales instituciones de control en Guatemala, unos nombramientos muy esperados por diferentes colectivos anticorrupción del país centroamericano. Carlos Ayala, jefe de la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala, destacó ante el Consejo Permanente el impacto de unos cambios abruptos en la forma de elegir los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.

A pocas horas de la votación, un amparo legal provisional excluyó a profesionales de "ciencias afines" (politólogos, internacionalistas y criminólogos) que integran el Colegio de Abogados, los encargados de votar a los nuevos integrantes de la Corte. Ayala advirtió que esta modificación del padrón afecta la legitimidad de la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país. La Misión Especial de la OEA enfatizó que durante 2026 el país enfrentará procesos determinantes para su democracia, incluyendo la renovación de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas. Entre esos nombramientos destaca el de un nuevo fiscal general, lo que supondrá la salida de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018 y sancionada por corrupción por EEUU y la Unión Europea. La gestión de Porras ha estado rodeada de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por presuntos actos de corrupción, por encabezar una ofensiva judicial contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su papel en los intentos de bloquear la candidatura y posterior investidura del actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.