Propuesta de ley busca imponer impuestos a ganancias por detener a migrantes en California

POR EFE

Una nueva propuesta de ley en California busca imponer impuestos a las ganancias de compañías privadas que operan centros de detención de inmigrantes financiados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que convertiría al estado en el primero en el país en imponer un gravamen de este tipo.

El proyecto de ley AB 1633, presentado este martes por el asambleísta demócrata Matt Haney, impondría un impuesto del 50 % sobre las "millonarias" ganancias generadas por las operaciones de detención.

El dinero recolectado se invertiría en un nuevo fondo que proporcionaría servicios relacionados con la inmigración.

"Durante años, ICE ha impulsado un sistema que se lucra del sufrimiento humano y la separación familiar, subcontratando la detención a corporaciones privadas que obtienen grandes ganancias mientras las personas soportan condiciones peligrosas e inhumanas", declaró Haney en un comunicado.