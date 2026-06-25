Venezuela, impactada por doblete sísmico: una ruptura disparó la otra

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El doblete sísmico como el registrado en Venezuela es un fenómeno menos habitual que el de un terremoto principal seguido por réplicas menores. Destruye áreas de grandes dimensiones. Hasta el momento se registran un centenar de muertos y casi mil heridos.

Por: Revistaeyn.com - Agencias La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que el número de muertes subió de 32 a 164 y el de heridos de 700 a 971 a causa de los dos sismos que sacudieron el miércoles varios estados del país y aseguró que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas. "Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional española, ha explicado a EFE que el doblete sísmico sucede cuando coinciden "dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio". Los de Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con 40 segundos de diferencia, a 23 y 28 km de distancia de la localidad de Yumare, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

"No es tan habitual. Lo es más que haya un terremoto principal que rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura", ha indicado la sismóloga.

"Pero esto", ha añadido, "puede desencadenar a veces que en otro segmento de esa misma falla, o en una falla muy próxima, se disparen otros terremotos, como ha pasado ahora Venezuela. Lo que indica es que toda esa zona de ruptura es muy compleja, con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos así, muy grandes". Aunque no es frecuente, entre otros casos de doblete sísmico la experta menciona otro en Venezuela, dos terremotos muy seguidos en septiembre de 2025, pero de magnitudes más pequeñas, de 6,2, y 6,3», y uno en Pakistán en 1997, con sismos de 7,0 y 6,8. No solo para los sismólogos: también las personas que padecen un doblete sísmico puede creer que se trata de un solo temblor. "La población siente sacudidas muy fuertes, muy seguidas, y se puede pensar que se trata del mismo terremoto", ha añadido.

La especialista ha indicado que lo más significativo de unos terremotos de magnitud tan grande "es que realmente no rompen un punto, sino que normalmente rompen un área". "No están localizados en un punto en concreto, sino que rompen a lo largo de una falla. Para estas magnitudes podemos estar hablando de longitudes de 150 km de ruptura, por unos 20 o 40 km de ancho. Es un área muy grande", ha señalado. El USGS ha estimado entre 10.000 y 100.000 posibles fallecidos por este episodio, una horquilla amplia que explica la sismóloga.

Intervención de la ONU y apoyo internacional

Tras los terremotos, se anunció que la ONU coordinará equipos de rescate de "toda la comunidad internacional". La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anunció que está "completamente movilizada" para apoyar al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el miércoles, y señaló que ya está coordinando un rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano "de toda la comunidad internacional". Además, la oficina ha enviado un equipo de respuesta rápida para reforzar al personal sobre el terreno, indicó este jueves en un comunicado el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher. El jefe humanitario de la ONU añadió que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para "evaluar con urgencia cuáles son las necesidades".

"Los próximos días requerirán un enorme esfuerzo colectivo para apoyar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades afectadas", señaló Fletcher, quien también pidió mantener el apoyo internacional a las organizaciones humanitarias que están respondiendo sobre el terreno.

