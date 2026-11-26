Centroamérica & Mundo

Washington y Caracas reanudaron una cooperación interrumpida en 2005. El Pentágono anunció entrenamiento conjunto e intercambio de inteligencia, y el gobierno de Delcy Rodríguez busca acceso a equipos y tecnología. El texto del pacto sigue sin divulgarse.

Por: Revistaeyn.com - Agencias Diez meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Caracas, Washington y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez acordaron restablecer la cooperación militar bilateral. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y su homólogo venezolano, Gustavo González López, firmaron el documento el 18 de noviembre en el Palacio de Miraflores. Con la firma se reabrió un vínculo suspendido en 2005, bajo Hugo Chávez, entre las fuerzas armadas venezolanas y el país que ejecutó la operación del 3 de enero. La firma amplía al terreno de la defensa un acercamiento que ya avanzaba en el sector petrolero. Para Washington, abre una vía formal de relación con las fuerzas armadas venezolanas. Para Caracas, ofrece acceso a capacitación y tecnología militar estadounidense tras dos décadas de ruptura. El análisis publicado el 26 de noviembre por Deutsche Welle plantea la pregunta que quedó abierta tras el anuncio: hasta dónde llegará esa cooperación y quién decidirá cómo se aplica.

Qué anunciaron Washington y Caracas

Hegseth dijo que la asociación permitirá realizar entrenamientos conjuntos, compartir inteligencia y ampliar la cooperación en equipamiento. El comunicado del Pentágono también menciona operaciones combinadas. Delcy Rodríguez destacó la posibilidad de reforzar la capacitación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y facilitar su acceso a nuevas tecnologías. El Ministerio de Defensa venezolano sostuvo que la cooperación se desarrollará bajo mando nacional y con apego a la Constitución. En la embajada estadounidense en Caracas, Hegseth enmarcó el acercamiento en la estrategia de Donald Trump para reafirmar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Esa política vincula la cooperación contra el crimen transnacional con el acceso a activos y lugares que Washington considera estratégicos. Durante la misma visita, según Reuters, Hegseth también conversó con el empresario venezolano Alejandro Betancourt sobre los avances de la cooperación petrolera.

La incógnita sobre una eventual presencia militar