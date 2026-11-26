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Con 117 votos, el Congreso redujo en Q19.624 millones el plan del Ejecutivo y elevó de Q1.200 millones a Q7.046 millones el aporte extraordinario a los consejos departamentales de desarrollo. Arévalo cuestionó los recortes a Salud, Educación e Infraestructura y anunció acciones para frenar el decreto.

Por: Revistaeyn.com El Congreso de Guatemala aprobó de urgencia el Presupuesto 2027 en la madrugada del 25 de noviembre, al cabo de una jornada legislativa de más de 15 horas. Fijó el gasto en Q172.420,9 millones, un 10,2% por debajo de la propuesta de Bernardo Arévalo y alrededor de 2,2% por encima del presupuesto vigente de 2026. La votación abrió un choque sobre las prioridades del gasto en el año de las elecciones generales. El Congreso defendió un menor déficit y dio más recursos a los consejos departamentales de desarrollo, mientras que el Presidente advirtió que la redistribución compromete la ampliación de servicios públicos.

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda registra la mayor reducción en monto frente al proyecto original, con Q4.749 millones menos, según la Agencia Guatemalteca de Noticias. Junto con Desarrollo Social, Salud y Educación, concentra cerca del 57% de la diferencia entre el proyecto y el monto aprobado. Arévalo calificó el presupuesto de "vergonzoso" y sostuvo que las menores asignaciones afectan los planes para ampliar la atención sanitaria, abastecer de medicamentos a los centros de salud y sostener programas de apoyo a hogares de bajos ingresos. Con los aportes ordinarios y extraordinarios, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) tendrían cerca de Q12.031 millones en nuevas asignaciones para 2027. El Congreso señaló que los fondos extraordinarios darán prioridad a obras de agua, saneamiento y desarrollo local. Arévalo atribuyó el aumento a intereses electorales. La capacidad de convertir esas partidas en obras ya plantea una pregunta concreta: al 24 de noviembre, los consejos habían ejecutado 34,8% de su presupuesto vigente de 2026, según datos del Ministerio de Finanzas.

Menos déficit y reclamo empresarial

El presidente del Congreso, Luis Contreras Colíndres, defendió el ajuste al señalar que la colocación prevista de Bonos del Tesoro se redujo en unos Q10.000 millones frente al proyecto. El déficit proyectado para 2027 pasó del 4,4% del PIB planteado por el Ejecutivo al 3,2% con el texto aprobado. En infraestructura, el Congreso destacó que reservó Q4.650 millones para ampliar y modernizar la Empresa Portuaria Quetzal. Antes de la votación, las entidades empresariales CACIF y Fundesa objetaron el proyecto del Ejecutivo por el aumento del endeudamiento y la capacidad del Estado para ejecutar el gasto. Tras la aprobación, Carlos Arias, presidente de CACIF, pidió fiscalizar las transferencias a Codedes y ONG y comprobar que los fondos se traduzcan en resultados para la población.

Qué puede pasar con el decreto