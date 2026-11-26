Finanzas

El portafolio incluye notas vinculadas a la minería, instrumentos de deuda estructurados y fondos de crédito, que utilizan tecnología blockchain para representar activos financieros y facilitar su negociación entre inversionistas.

Por revistaeyn.com La plataforma Bitfinex Securities superó los US$500 millones en activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) listados en El Salvador, un avance que consolida al país como uno de los mercados de referencia para el desarrollo de valores tokenizados en la región, según informó la compañía. El portafolio incluye notas vinculadas a la minería, instrumentos de deuda estructurados y fondos de crédito, que utilizan tecnología blockchain para representar activos financieros y facilitar su negociación entre inversionistas.

El resultado forma parte de la expansión de las operaciones de Bitfinex en el país, donde la empresa busca fortalecer su presencia en el mercado de financiamiento digital y aprovechar el marco regulatorio establecido para los activos digitales. Uno de los principales hitos de esa trayectoria ocurrió en abril de 2023, cuando Bitfinex Securities se convirtió en la primera entidad internacional en obtener una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP), otorgada por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD). De acuerdo con la compañía, este antecedente abrió el camino para que más de 70 proveedores regulados se establecieran posteriormente en El Salvador. En mayo de 2026, la plataforma principal de Bitfinex también obtuvo su propia autorización, que se sumó a las licencias de Bitfinex Securities y Bitfinex Derivatives.