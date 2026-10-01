Ventas de café de Honduras sumaron US$2.285 millones en año de cosecha 2025-2026

Por Agencia EFE

Las ventas de café de Honduras en el año de cosecha 2025-2026, que finalizó este miércoles, le generaron US$2.285 millones, informó el gerente general del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), Adilson Ávila.

En un acto del Ihcafé celebrado en Tegucigalpa, Ávila dijo que el país centroamericano exportó 7,3 millones de quintales (sacas de 45,4 kilos), de los 7,5 millones que produjo con 96.903 productores registrados en el año de cosecha.