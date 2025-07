Visa Integrity Fee: impuesto de EEUU que sube costo de solicitud de visa para turistas

El gravamen afectaría a todos aquellos que quieran solicitar una visa de no inmigrante , que incluye a estudiantes, turistas y quienes viajan por trabajo de forma temporal. Sin embargo, quedan exceptuados todos aquellos que tengan pasaportes de países a los que no se les exige visa para ingresar a Estados Unidos.

Aunque el DHS todavía no dio especificaciones sobre la nueva tarifa, la medida detalla que se deberá pagar una vez que la visa fue tramitada. Por ende, si se rechaza la visa, los solicitantes no deberán pagar el impuesto.

Estados Unidos emitió casi 11 millones de visas de no inmigrante en 2024, según cifras del Departamento de Estado.

El nuevo cobro conocido como ‘tarifa de integridad de visa’ va dirigido a todos los extranjeros que ingresan al país con una visa que no sea de inmigrante como de turistas, visa de negocios, y estudiantes internacionales.

Si bien la medida establece que los solicitantes podrían pedir un reembolso de la tarifa una vez que su visa se venza, esto ocurrirá siempre y cuando cumplan con las obligaciones que su visado implica. Esto incluye, por ejemplo, no exceder el tiempo de permanencia en el país y no realizar trabajos no autorizados.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la CNN que la tarifa se estableció “para apoyar” las prioridades del Gobierno del presidente Donald Trump en materia migratoria.