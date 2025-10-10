Inteligencia artificial ¿Repunte sostenible o burbuja latente?

Empresas & Management

Si bien se reconoce que la volatilidad podría aumentar y los inversores deberían permanecer "alertas a las señales de espuma", UBS argumentó que hay razones convincentes para que los inversores se mantengan comprometidos con el tema de la IA.

Los acuerdos "apuntan a cientos de miles de millones en compromisos de inversión, reforzando el rápido despliegue de capital del sector y el ritmo de innovación", según analistas de UBS. Si bien reconoce que la volatilidad podría aumentar y los inversores deberían permanecer "alertas a las señales de espuma", UBS argumentó que hay razones convincentes para que los inversores se mantengan comprometidos con el tema de la IA. La firma señaló que la continua innovación de productos impulsa la demanda de cómputo y dijo que los nuevos proyectos de infraestructura implican "hasta 16 gigavatios de nueva infraestructura planificada". UBS cree que la adopción de IA está creciendo rápidamente, con el 26 % de los estadounidenses que ahora usan herramientas de IA a diario, en comparación con el 59 % en mercados pioneros como los Emiratos Árabes Unidos y Singapur.