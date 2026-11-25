Por: Revistaeyn.com - Agencias
Un jurado federal de Brooklyn, en Nueva York, declaró culpable a Huawei Technologies el martes 24 de noviembre tras un juicio que examinó cómo la compañía china obtuvo tecnología de empresas estadounidenses y qué informó a los bancos sobre sus operaciones en Irán.
El Departamento de Justicia informó que el caso también dejó veredictos de culpabilidad contra tres filiales del grupo, la china Huawei Device y las estadounidenses Futurewei Technologies y Huawei Device USA.
Los cargos probados incluyeron fraude bancario y electrónico, conspiración para robar secretos comerciales e infracciones de las sanciones estadounidenses contra Irán.
El jurado absolvió a Huawei de conspirar para obstruir la justicia y del cargo de conspiración bajo la ley federal contra el crimen organizado, conocida como RICO. Con este último cargo, la fiscalía había buscado demostrar que Huawei había operado como una organización delictiva.
Los secretos comerciales y el negocio en Irán
Entre los casos expuestos en el juicio, la fiscalía citó la copia de código fuente de los routers de Cisco y la obtención de información sobre Tappy, un robot que T-Mobile utilizaba para medir la respuesta de las pantallas táctiles.
El Departamento de Justicia también señaló que Huawei obtuvo información confidencial de Quintel, un fabricante estadounidense de antenas, y la incorporó en una solicitud de patente.
En el frente financiero, la fiscalía sostuvo que Huawei ocultó a los bancos el verdadero alcance de sus operaciones en Irán a través de Skycom.
Según el Departamento de Justicia, la compañía presentó a Skycom como un socio comercial pese a que la controlaba. La fiscalía afirmó que esas declaraciones facilitaron el acceso del grupo a préstamos, líneas de crédito y servicios de compensación en dólares.
Esa parte del expediente remite al caso de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija de su fundador. Meng fue detenida en Canadá en 2018 a petición de Estados Unidos por acusaciones vinculadas a lo que había informado a HSBC sobre las operaciones de Huawei en Irán. Regresó a China en 2021 tras alcanzar un acuerdo de procesamiento diferido con la fiscalía estadounidense. Los cargos contra ella se retiraron posteriormente.
Huawei cuestiona el veredicto y Pekín critica a Washington
En un comunicado difundido desde Shenzhen, Huawei celebró la absolución en el cargo RICO y sostuvo que los demás cargos carecen de fundamento jurídico y fáctico.
La empresa afirmó que las cinco disputas sobre secretos comerciales citadas por la fiscalía habían sido litigios civiles resueltos en las últimas dos décadas. Su abogado, Brian Heberlig, dijo a la prensa que la defensa prevé apelar.
El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, afirmó el miércoles que Pekín se opone a lo que considera intentos de Estados Unidos de presionar y contener a las empresas chinas.
El veredicto se suma a una disputa tecnológica que antecede al juicio. En 2019, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incorporó a Huawei y a varias filiales a su lista de entidades sujetas a requisitos de licencia para recibir exportaciones, reexportaciones y transferencias de bienes y tecnología bajo jurisdicción estadounidense.
La jueza federal Ann M. Donnelly fijó la audiencia de sentencia para el 14 de septiembre de 2027.
El Departamento de Justicia señaló que las compañías afrontan posibles multas, decomisos y pagos de restitución. El impacto económico del veredicto dependerá de las sanciones que imponga el tribunal.