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El jurado federal de Brooklyn emitió un veredicto de culpabilidad en diez de los doce cargos, entre ellos la violación de sanciones contra Irán. La defensa anticipó que apelará y la audiencia de sentencia quedó fijada para septiembre de 2027.

Por: Revistaeyn.com - Agencias Un jurado federal de Brooklyn, en Nueva York, declaró culpable a Huawei Technologies el martes 24 de noviembre tras un juicio que examinó cómo la compañía china obtuvo tecnología de empresas estadounidenses y qué informó a los bancos sobre sus operaciones en Irán. El Departamento de Justicia informó que el caso también dejó veredictos de culpabilidad contra tres filiales del grupo, la china Huawei Device y las estadounidenses Futurewei Technologies y Huawei Device USA. Los cargos probados incluyeron fraude bancario y electrónico, conspiración para robar secretos comerciales e infracciones de las sanciones estadounidenses contra Irán. El jurado absolvió a Huawei de conspirar para obstruir la justicia y del cargo de conspiración bajo la ley federal contra el crimen organizado, conocida como RICO. Con este último cargo, la fiscalía había buscado demostrar que Huawei había operado como una organización delictiva.

Los secretos comerciales y el negocio en Irán

Entre los casos expuestos en el juicio, la fiscalía citó la copia de código fuente de los routers de Cisco y la obtención de información sobre Tappy, un robot que T-Mobile utilizaba para medir la respuesta de las pantallas táctiles. El Departamento de Justicia también señaló que Huawei obtuvo información confidencial de Quintel, un fabricante estadounidense de antenas, y la incorporó en una solicitud de patente. En el frente financiero, la fiscalía sostuvo que Huawei ocultó a los bancos el verdadero alcance de sus operaciones en Irán a través de Skycom. Según el Departamento de Justicia, la compañía presentó a Skycom como un socio comercial pese a que la controlaba. La fiscalía afirmó que esas declaraciones facilitaron el acceso del grupo a préstamos, líneas de crédito y servicios de compensación en dólares. Esa parte del expediente remite al caso de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija de su fundador. Meng fue detenida en Canadá en 2018 a petición de Estados Unidos por acusaciones vinculadas a lo que había informado a HSBC sobre las operaciones de Huawei en Irán. Regresó a China en 2021 tras alcanzar un acuerdo de procesamiento diferido con la fiscalía estadounidense. Los cargos contra ella se retiraron posteriormente.

Huawei cuestiona el veredicto y Pekín critica a Washington