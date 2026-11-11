China denuncia falsas acusaciones de espionaje en plena polémica por caso Nvidia

Centroamérica & Mundo

Pekín reiteró su rechazo a las acusaciones contra Alice Huang, que el portavoz de Exteriores Guo Jiakun calificó de "pura invención y una calumnia".

Por Agencia EFE El Ministerio de Seguridad del Estado, principal agencia de inteligencia de China, difundió en redes el caso de un empleado público que acusó falsamente a un compañero de espionaje, en plena polémica por la presunta operación llevada a cabo por una empresaria china contra el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang. "Recientemente, los órganos de seguridad del Estado han sancionado, conforme a la ley, un caso en el que una persona, por desahogar su malestar, denunció maliciosamente ante una entidad extranjera a un compañero de trabajo como espía", señala el organismo en un comunicado.

El caso que presenta es el de un hombre apellidado Liu, quien trabajaba en una institución pública que en 2024 empezó a buscar candidatos para un puesto en el extranjero. Convencido de ser superior, Liu confiaba que se haría con el destino; sin embargo, el empleador eligió a otro compañero de apellido Li, el cual fue señalado por Liu ante una entidad extranjera como espía "para vengarse". El ministerio explicó que, aunque su investigación demostró que Liu actuó "únicamente para desahogar agravios personales, sin intención de poner en peligro al Estado", su denuncia falsa tuvo, no obstante, un "efecto adverso" sobre la seguridad nacional de China, y Liu recibió una amonestación administrativa.