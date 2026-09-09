Huawei afronta juicio por robo de secretos comerciales y fraude bancario

Empresas & Management

Según el expediente judicial, la acusación sostiene que Huawei y algunas de sus filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a las sanciones estadounidenses, y también que instalaron equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

Por Agencia EFE La tecnológica china Huawei, uno de los principales fabricantes mundiales de equipos de telecomunicaciones, afronta un juicio penal en Nueva York por acusaciones de que robó tecnología, conspiró para apropiarse de secretos comerciales estadounidenses y cometió delitos de fraude electrónico y bancario, entre otros. La selección del jurado comenzó este martes y se espera que el proceso, que preside la jueza federal Ann Donnelly, dure unos tres meses, recoge el medio Axios.

El proceso supone un nuevo capítulo en la larga disputa entre Estados Unidos y la tecnológica china, que en los últimos años ha estado cada vez más en el punto de mira de Washington. Según el expediente judicial, la acusación sostiene que Huawei y algunas de sus filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a las sanciones estadounidenses, y también que instalaron equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009. Los abogados de Huawei han intentado que el caso sea desestimado alegando que las acusaciones son "imprecisas" y que los fiscales estadounidenses pretenden extender de manera indebida su jurisdicción a actividades desarrolladas en otros países. El caso también recupera el episodio que enfrentó a Huawei con el Departamento de Justicia estadounidense por sus negocios con Irán. Los fiscales acusaron en 2019 a la compañía de utilizar una filial no oficial con sede en Hong Kong, Skycom, para vender equipos a Irán en violación de las sanciones estadounidenses.