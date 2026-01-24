Empresas & Management

CEO de OpenAI anuncia los próximos lanzamientos con enfoque en ciberseguridad

La estrategia a largo plazo de la empresa implica avanzar hacia la "aceleración defensiva", que se centra en ayudar a los usuarios a parchear vulnerabilidades de seguridad.

Por revistaeyn.com El CEO de OpenAI, Sam Altman, reveló que la compañía planea lanzar varios productos relacionados con Codex en el próximo mes, con el primer lanzamiento previsto para la próxima semana. En una publicación en X, Altman afirmó que OpenAI se está acercando al "Nivel Alto de Ciberseguridad" en su marco de preparación, indicando que la empresa ha estado preparándose para este hito.

Altman abordó la naturaleza de doble uso de las herramientas de ciberseguridad, explicando que OpenAI implementará inicialmente restricciones de producto para evitar el mal uso de sus modelos de código. Estas restricciones intentarán bloquear a los usuarios para que no utilicen la tecnología en actividades delictivas, como hackear bancos para robar dinero. La estrategia a largo plazo de la empresa implica avanzar hacia la "aceleración defensiva", que se centra en ayudar a los usuarios a parchear vulnerabilidades de seguridad. Altman indicó que este enfoque se implementaría a medida que OpenAI recopile pruebas que respalden su efectividad.