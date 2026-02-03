Cómo convertir a la inteligencia artificial en 'un aliado poderoso' en el trabajo

"Si la IA hace al trabajo de cuello blanco lo que la globalización hizo al trabajo de clase trabajadora, necesitamos enfrentarlo directamente. No con abstracciones sobre 'los empleos del mañana', sino con un plan creíble para una amplia participación en las ganancias", dijo Fink en sus palabras de apertura en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

La revolución de la inteligencia artificial podría crear una desigualdad de riqueza aún mayor, según el CEO de BlackRock, Larry Fink. Por eso Fink recomienda que los líderes empresariales y políticos globales sean proactivos para averiguar cómo garantizar que los trabajadores no queden excluidos del crecimiento financiero que probablemente generará la IA.

La tecnología podría tener un efecto en los trabajadores al automatizar las tareas cognitivas repetitivas e intensivas en datos. Incluso dentro de la industria de la IA, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, advirtió que "la IA podría desplazar a la mitad de todos los empleos de oficina de nivel inicial en los próximos 1–5 años, incluso mientras acelera el crecimiento económico y el progreso científico", escribió en un ensayo.

La IA aún no ha cumplido con los peores temores de los trabajadores, incluso cuando más empresas despliegan nuevas tecnologías. Desde que OpenAI lanzó públicamente ChatGPT en noviembre de 2022, la IA no ha experimentado una "disrupción perceptible" en el mercado laboral en general, según un estudio del Budget Lab de la Universidad de Yale publicado en octubre.

Algunos líderes de la industria de la IA, incluido el CEO de Nvidia, Jensen Huang, han sido firmes en que cualquier eventual disrupción causada por el aumento del uso de la IA en el lugar de trabajo será compensada por la creación de empleos adicionales como resultado del posterior aumento de la productividad y el crecimiento económico general.

"No vas a perder tu trabajo a manos de una IA, pero sí vas a perderlo ante alguien que la utilize", dijo Huang en la Conferencia Global del Instituto Milken en mayo de 2025.

Las empresas que desplieguen IA de forma eficaz probablemente serán más productivas y, como resultado, aumentarán tanto los ingresos como la plantilla, según el economista Lawrence D. W. Schmidt, profesor asociado de finanzas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ese crecimiento "es una especie de marea creciente que eleva todos los fenómenos tipo barcos", dice, añadiendo que la IA esencialmente "[crea] enormes oportunidades para grandes extensiones de trabajo nuevo que antes no existía."