Aerolínea brasileña Azul concluye su reestructuración bajo la ley de quiebras de EEUU

POR EFE

La aerolínea brasileña Azul anunció este viernes la conclusión de su proceso de reestructuración financiera en Estados Unidos bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras.

El proceso, iniciado el año pasado, le permitió a la compañía brasileña lograr un "fortalecimiento significativo" de su posición financiera, con una reducción de aproximadamente 1.100 millones de dólares en su deuda y un refuerzo de su liquidez.

La compañía informó en un comunicado de que también redujo en cerca del 40 % su deuda vinculada al arrendamiento de aeronaves y estimó que sus pagos anuales por intereses disminuirán más del 50 % en comparación con el periodo previo al proceso judicial.

La salida del Capítulo 11 se concretó después del pago total de la financiación obtenida durante la reestructuración y de la captación de recursos mediante una oferta pública de acciones.