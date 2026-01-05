Aerolíneas retoman vuelos al Caribe tras levantamiento de restricciones de EEUU

Empresas & Management

Varias aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación de EEUU había instado a "extremar la precaución" al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Por Agencia EFE Las aerolíneas Avianca y Latam retomaron sus vuelos a las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Puerto Rico luego de que Estados Unidos informara el sábado que las restricciones al espacio aéreo en la zona, implementadas por el ataque de Washington sobre Venezuela, fueron levantadas. Avianca señaló en un comunicado que, "en atención a la actualización de las instrucciones de seguridad de las autoridades estadounidenses sobre los espacios aéreos de Aruba, Curazao y San Juan", retomó "sus vuelos desde y hacia dichos destinos".

"La prioridad de Avianca es retomar las operaciones e iniciar la reacomodación de los pasajeros en vuelos ya existentes como también en operaciones adicionales desplegadas especialmente para movilizar a los pasajeros afectados por la situación", agregó la información. Latam, por su parte, afirmó que retomará "su operación regular y, adicionalmente, dispondrá de un vuelo ida y regreso a Aruba y un vuelo ida y regreso a Curazao el 5 de enero para apoyar el regreso de los pasajeros que se vieron afectados durante el fin de semana".

REANUDA VUELOS A VENEZUELA

Copa Airlines informó de la reanudación de su vuelo a la ciudad de Maracaibo, la única frecuencia que tiene activa hacia Venezuela y cuya suspensión temporalmente había anunciado el sábado, horas después de que Nicolás Maduro fuera capturado y sacado del país suramericano por Estados Unidos bajo cargos de supuesto narcoterrorismo. La aerolínea de bandera panameña precisó que "debido a la apertura del Aeropuerto Internacional La Chinita, a partir del lunes 5 de enero de 2026 reinicia sus vuelos hacia y desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela". "Para aquellos pasajeros con boletos emitidos hacia y desde la ciudad de Maracaibo que se hayan visto afectados por las cancelaciones, Copa Airlines ofrece cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales", agregó. Copa Airlines había informado que suspendía hasta el próximo martes el vuelo a Maracaibo, que la aerolínea opera desde el pasado 20 de diciembre con una frecuencia diaria. Al tiempo, mantiene suspendidos, al menos hasta el 15 de enero próximo, los vuelos a Caracas debido al "riesgo operacional" asociado, como explicó la empresa en diciembre, al anunciar la ruta a la ciudad del occidente venezolano y capital del estado petrolero de Zulia. En la mañana del sábado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela "en apoyo al Departamento de Guerra", según las palabras del secretario de Transporte, Sean Duffy, y para "asegurar la seguridad del público en vuelos".