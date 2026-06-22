Aerolíneas sumaron 48 nuevas rutas nacionales e internacionales en México

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Entre las rutas nacionales destacan los enlaces entre el balneario de Acapulco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Acapulco y Querétaro, Puebla y Los Cabos, Puebla y Huatulco, Puerto Escondido y Tijuana, Querétaro y Oaxaca, así como Monterrey y San Luis Potosí.

Por Agencia EFE México inició en junio la operación de 48 nuevas rutas aéreas, 29 nacionales y 19 internacionales, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad turística y comercial del país, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó en un comunicado que las nuevas conexiones reflejan “la confianza de las aerolíneas” en el potencial turístico y económico de México, además de acercar oportunidades de desarrollo, inversión y bienestar a más destinos y comunidades.

Entre las rutas nacionales destacan los enlaces entre el balneario de Acapulco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Acapulco y Querétaro, Puebla y Los Cabos, Puebla y Huatulco, Puerto Escondido y Tijuana, Querétaro y Oaxaca, así como Monterrey y San Luis Potosí. La Sectur sostuvo que estas conexiones buscan impulsar el turismo interno al facilitar que más mexicanos lleguen a distintos destinos del país, en particular a regiones con oferta de playa, cultura, naturaleza y negocios. En el ámbito internacional, las nuevas rutas incluyen enlaces del AIFA hacia Cartagena y Medellín, en Colombia; Monterrey-Madrid, en España; Cancún-Brasilia, en Brasil; Guadalajara-Detroit, Los Cabos-Las Vegas, Monterrey-Nueva York y Puebla-Los Ángeles, en Estados Unidos.