Guatemala y El Salvador se conectan con nueva ruta aérea

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Las autoridades consideran que esta nueva conexión contribuirá a fortalecer la integración regional, impulsar el turismo multidestino y generar nuevas oportunidades para sectores vinculados al comercio, los servicios y la inversión.

Por revistaeyn.com La conectividad aérea entre Guatemala y El Salvador da un nuevo paso con la puesta en marcha de una ruta directa operada por la aerolínea regional TagAirlines, una iniciativa que busca fortalecer el intercambio turístico, comercial y cultural entre dos de los países más dinámicos de Centroamérica. El nuevo servicio, que enlaza la Ciudad de Guatemala con San Salvador, fue recibido con entusiasmo por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), que destacó la importancia estratégica de esta conexión para impulsar la movilidad de viajeros y ampliar las oportunidades de desarrollo económico en la región.

Según informó la entidad, la nueva ruta permitirá fortalecer uno de los corredores turísticos más importantes de Centroamérica, facilitando los desplazamientos entre ambos países y ofreciendo una alternativa más rápida y eficiente para turistas, empresarios y familias que mantienen vínculos a ambos lados de la frontera. La operación iniciará con cuatro vuelos semanales, programados para los días lunes, miércoles y viernes, una frecuencia diseñada para responder a la creciente demanda de movilidad entre Guatemala y El Salvador. El Inguat subrayó que esta conexión no solo favorecerá los viajes de placer, sino también los desplazamientos relacionados con negocios, reuniones corporativas, visitas familiares y estadías cortas, segmentos que han mostrado un crecimiento constante en los últimos años.