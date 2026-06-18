Guatemala y El Salvador se conectan con nueva ruta aérea

Por revistaeyn.com
La conectividad aérea entre Guatemala y El Salvador da un nuevo paso con la puesta en marcha de una ruta directa operada por la aerolínea regional TagAirlines, una iniciativa que busca fortalecer el intercambio turístico, comercial y cultural entre dos de los países más dinámicos de Centroamérica.
El nuevo servicio, que enlaza la Ciudad de Guatemala con San Salvador, fue recibido con entusiasmo por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), que destacó la importancia estratégica de esta conexión para impulsar la movilidad de viajeros y ampliar las oportunidades de desarrollo económico en la región.
Según informó la entidad, la nueva ruta permitirá fortalecer uno de los corredores turísticos más importantes de Centroamérica, facilitando los desplazamientos entre ambos países y ofreciendo una alternativa más rápida y eficiente para turistas, empresarios y familias que mantienen vínculos a ambos lados de la frontera.
La operación iniciará con cuatro vuelos semanales, programados para los días lunes, miércoles y viernes, una frecuencia diseñada para responder a la creciente demanda de movilidad entre Guatemala y El Salvador.
El Inguat subrayó que esta conexión no solo favorecerá los viajes de placer, sino también los desplazamientos relacionados con negocios, reuniones corporativas, visitas familiares y estadías cortas, segmentos que han mostrado un crecimiento constante en los últimos años.
La relevancia de esta nueva ruta se refleja en las cifras del flujo turístico entre ambas naciones. De acuerdo con datos oficiales, El Salvador se mantiene como el principal mercado emisor de visitantes hacia Guatemala. Durante 2025, más de 1.53 millones de salvadoreños visitaron territorio guatemalteco, una cifra superior a los 1.38 millones registrados en 2024, lo que evidencia un crecimiento sostenido de la demanda turística.
La tendencia continúa al alza durante 2026. Solo entre enero y mayo se contabilizaron más de 537.000 visitantes procedentes de El Salvador, consolidando al país vecino como el socio turístico más importante para Guatemala dentro de la región centroamericana.
Actualmente, apenas el 2 % de los visitantes salvadoreños ingresa a Guatemala por vía aérea, ya que la mayoría utiliza los pasos fronterizos terrestres. En ese contexto, la nueva ruta de TagAirlines representa una oportunidad para diversificar las opciones de transporte y atraer a viajeros que buscan reducir tiempos de desplazamiento y acceder a una conectividad más eficiente.
Con información de AGN