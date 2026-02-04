Empresas & Management

Costa Rica entre los destinos con mayor proyección en hotelería de alta gama en Latinoamérica

Hyatt Inclusive Collection identifica cinco destinos con mayor proyección para el desarrollo hotelero: México, República Dominicana, Costa Rica, Brasil y Colombia.

Por revistaeyn.com De acuerdo con el Barómetro mundial de ONU Turismo, la mayoría de los destinos registraron desempeños sólidos. El informe señala que en 2025 se contabilizaron aproximadamente 1.520 millones de turistas internacionales a nivel global, casi 60 millones más que en 2024. Este impulso global abre paso a una región en ascenso: América Latina sigue ganando protagonismo en el turismo de alto valor. Hyatt Inclusive Collection identifica cinco destinos con mayor proyección para el desarrollo hotelero: México, República Dominicana, Costa Rica, Brasil y Colombia.

Las cifras más recientes, reportadas por entidades oficiales en cada país, respaldan esa lectura. En 2025, República Dominicana cerró con un récord de 11.676.901 visitantes (vía aérea y cruceros), de acuerdo con reportes de la Presidencia de la República Dominicana y el MITUR; por su parte, Costa Rica registró un total anual de 2.943.991 turistas internacionales, según el ICT (Instituto Costarricense de Turismo); mientras que México contabilizó 79,3 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con la SECTUR. En el mismo periodo, Colombia mantuvo el impulso del turismo receptivo: entre enero y septiembre de 2025 llegaron 3,4 millones de viajeros extranjeros, según Migración Colombia y la OEE del MinCIT. En este contexto, Estados Unidos se mantiene como principal emisor, con una participación cercana al 60 % en México y del 22 % en Colombia, un dato clave para entender la consistencia de la demanda internacional que sostiene nuevas oportunidades de inversión y expansión. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE A la par, Brasil marcó un récord de 9.287.196 llegadas de turistas extranjeros, lideradas por Argentina, de acuerdo con datos del Gobierno Federal de Brasil (Ministerio de Turismo y Embratur). México, Costa Rica y República Dominicana se consolidan como mercados más maduros e integrados internacionalmente. Brasil y Colombia, por su parte, destacan por un diferencial clave: aún concentran oportunidades en destinos secundarios con fuerte atractivo ecológico y cultural.

TENDENCIA REGIONAL

El informe también identifica una tendencia regional que explica la proyección de estos cinco mercados: el turismo de alto valor está pasando de “visitar un lugar” a conectar con él. El viajero premium prioriza experiencias inmersivas, sostenibles y personalizadas, con énfasis en bienestar, gastronomía con identidad, cultura y naturaleza. En respuesta, el desarrollo hotelero en estos destinos eleva el estándar con innovación en diseño, operación y concepto, integrando la sostenibilidad como parte tangible de la propuesta de valor. Al mismo tiempo, esta evolución impulsa una descentralización: los destinos consolidados compiten en excelencia y diferenciación, mientras los emergentes abren oportunidades para propuestas bien planificadas y sostenibles. · Costa Rica, lujo con propósito, bienestar y modelos híbridos: el país centroamericano sigue marcando la pauta cuando el viajero de alto poder adquisitivo prioriza sostenibilidad, bienestar y experiencias significativas. El mercado apunta a modelos híbridos que integren resort + componente residencial, y a un lujo que se vive en clave de naturaleza, gastronomía y personalización. Además, el dinamismo de inversión en turismo refuerza el apetito por nuevas propuestas y destinos emergentes.