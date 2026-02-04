Costa Rica entre los destinos con mayor proyección en hotelería de alta gama en Latinoamérica

Por revistaeyn.com
De acuerdo con el Barómetro mundial de ONU Turismo, la mayoría de los destinos registraron desempeños sólidos. El informe señala que en 2025 se contabilizaron aproximadamente 1.520 millones de turistas internacionales a nivel global, casi 60 millones más que en 2024.
Este impulso global abre paso a una región en ascenso: América Latina sigue ganando protagonismo en el turismo de alto valor. Hyatt Inclusive Collection identifica cinco destinos con mayor proyección para el desarrollo hotelero: México, República Dominicana, Costa Rica, Brasil y Colombia.
Las cifras más recientes, reportadas por entidades oficiales en cada país, respaldan esa lectura. En 2025, República Dominicana cerró con un récord de 11.676.901 visitantes (vía aérea y cruceros), de acuerdo con reportes de la Presidencia de la República Dominicana y el MITUR; por su parte, Costa Rica registró un total anual de 2.943.991 turistas internacionales, según el ICT (Instituto Costarricense de Turismo); mientras que México contabilizó 79,3 millones de visitantes internacionales entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con la SECTUR. En el mismo periodo, Colombia mantuvo el impulso del turismo receptivo: entre enero y septiembre de 2025 llegaron 3,4 millones de viajeros extranjeros, según Migración Colombia y la OEE del MinCIT.
En este contexto, Estados Unidos se mantiene como principal emisor, con una participación cercana al 60 % en México y del 22 % en Colombia, un dato clave para entender la consistencia de la demanda internacional que sostiene nuevas oportunidades de inversión y expansión.
A la par, Brasil marcó un récord de 9.287.196 llegadas de turistas extranjeros, lideradas por Argentina, de acuerdo con datos del Gobierno Federal de Brasil (Ministerio de Turismo y Embratur).
México, Costa Rica y República Dominicana se consolidan como mercados más maduros e integrados internacionalmente. Brasil y Colombia, por su parte, destacan por un diferencial clave: aún concentran oportunidades en destinos secundarios con fuerte atractivo ecológico y cultural.
TENDENCIA REGIONAL
El informe también identifica una tendencia regional que explica la proyección de estos cinco mercados: el turismo de alto valor está pasando de “visitar un lugar” a conectar con él. El viajero premium prioriza experiencias inmersivas, sostenibles y personalizadas, con énfasis en bienestar, gastronomía con identidad, cultura y naturaleza.
En respuesta, el desarrollo hotelero en estos destinos eleva el estándar con innovación en diseño, operación y concepto, integrando la sostenibilidad como parte tangible de la propuesta de valor.
Al mismo tiempo, esta evolución impulsa una descentralización: los destinos consolidados compiten en excelencia y diferenciación, mientras los emergentes abren oportunidades para propuestas bien planificadas y sostenibles.
· Costa Rica, lujo con propósito, bienestar y modelos híbridos: el país centroamericano sigue marcando la pauta cuando el viajero de alto poder adquisitivo prioriza sostenibilidad, bienestar y experiencias significativas. El mercado apunta a modelos híbridos que integren resort + componente residencial, y a un lujo que se vive en clave de naturaleza, gastronomía y personalización. Además, el dinamismo de inversión en turismo refuerza el apetito por nuevas propuestas y destinos emergentes.
· Colombia, autenticidad cultural y nuevos destinos en el radar: este destino combina cadenas internacionales y una escena boutique enfocada en la autenticidad. El potencial más interesante está en desarrollos que logren unir estándares globales con “alma local”, especialmente a medida que el mapa se expande más allá de Cartagena y Medellín hacia regiones como el Eje Cafetero, La Macarena y ciudades históricas como Villa de Leyva y Barichara.
· República Dominicana, expansión más allá de los tradicionales: se consolida en su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del Caribe para inversión y crecimiento hotelero, con una lectura clara: la expansión ya no se queda solo en Punta Cana. El desarrollo se acelera hacia nuevos polos como Miches y Samaná y gana tracción en regiones con diversidad natural como Pedernales, Jarabacoa, Constanza, Puerto Plata y Cabrera, abriendo espacio para propuestas de lujo, bienestar y sostenibilidad.
· México, un gigante que se descentraliza y abre nuevos mapas: este destino mantiene su peso como mercado más maduro, con una oferta sofisticada y un modelo de servicio robusto en el “todo incluido”. Pero la noticia está en el giro: la inversión comienza a moverse hacia destinos emergentes como Yucatán, Oaxaca, Bacalar y Huatulco, impulsada por conectividad e infraestructura, y por la demanda de experiencias más auténticas y sostenibles.
· Brasil, potencia natural y cultural, con una ventana para innovar: el país suramericano aparece como un mercado con enorme potencial y margen para consolidación, especialmente porque una parte importante de su oferta es independiente y el modelo “inclusive” sigue con espacio para crecer. En paralelo, el país muestra oportunidades nítidas en turismo regenerativo y experiencias vinculadas a naturaleza, cultura y bienestar, particularmente en regiones emergentes que aún están subatendidas por la hotelería de lujo internacional.
“Para crecer de forma sostenible en la región, es clave partir de estudios de mercado sólidos como el que realizamos en Hyatt Inclusive Collection. Nuestro objetivo es generar insights estratégicos del comportamiento del viajero y del negocio que nos permitan tomar decisiones basadas en información real sobre entrada a mercado, inversión y expansión”, explica Antonio Fungairino, Head para América Latina y el Caribe en HIC.