AES Panamá impulsa el talento joven con su programa de pasantías

Por revistaeyn.com

Durante 2025, el Programa de Pasantías de AES Panamá benefició a 42 estudiantes, mientras que en el primer trimestre de 2026 ya se han incorporado 27 nuevos pasantes, alcanzando un total de 69 jóvenes participantes en este periodo.

El programa continúa fortaleciendo su compromiso con la educación y el desarrollo del talento joven, una iniciativa que ha permitido que decenas de estudiantes adquieran experiencia práctica en distintas áreas de la compañía y en sus plantas a nivel nacional.

Los pasantes provienen de instituciones académicas nacionales e internacionales, reflejando la diversidad y el alcance del programa. Entre las universidades y centros educativos participantes destacan la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Nacional, Universidad Latina, USMA, UMCETI, ITSE, INADEH y distintos colegios del país.

La UTP lideró la participación estudiantil, pasando de 8 pasantes en 2025 a 14 en 2026, mientras que estudiantes de colegios técnicos representaron uno de los grupos más numerosos del programa, con 14 participantes en 2025 y 5 en 2026.

Asimismo, AES Panamá recibió estudiantes internacionales provenientes de países como Italia, Francia, España, Ecuador, Chile y Estados Unidos, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y perspectivas multiculturales dentro de la organización.

El programa contempla pasantías con una duración de entre 2 y 6 meses, en modalidades de tiempo completo o parcial, permitiendo a los jóvenes desarrollar competencias técnicas y habilidades blandas en entornos reales de trabajo.

“Recibir talento joven en AES Panamá, por medio de este programa de pasantías y prácticas laborales, es una perfecta simbiosis de crecimiento para todos. Como empresa socialmente responsable, nos enriquecemos con jóvenes entusiastas, con ideas frescas, dinamismo y nuevas perspectivas que fortalecen nuestra cultura, desarrollan el liderazgo interno y nos permiten abordar los proyectos desde miradas distintas”, destacó Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá.

Los participantes se integran en áreas administrativas, técnicas, operativas y de campo, contribuyendo activamente a los proyectos y operaciones de la compañía mientras fortalecen su formación profesional.