Startup tica lanza IA para docentes que promete devolver horas de vida dentro y fuera del aula

Ociann Class, desarrollada en Costa Rica, utiliza Inteligencia Artificial para agilizar planificación, evaluaciones y comunicación escolar, permitiendo a los educadores recuperar tiempo sin reemplazar su rol profesional.

Por revistaeyn.com En un momento donde el tiempo es uno de los recursos más escasos para quienes enseñan, una empresa costarricense apuesta por convertir la Inteligencia Artificial (IA) en una aliada del bienestar docente. Se trata de Ociann Class, una herramienta de IA creada en Costa Rica y diseñada exclusivamente para educadores. Su propuesta no busca sustituir la labor docente, sino optimizar las tareas operativas que consumen horas fuera del aula: planificación de clases, organización de contenidos, diseño y revisión de evaluaciones, y redacción de comunicaciones institucionales. La promesa es clara: devolver tiempo al docente, tanto para acompañar mejor a sus estudiantes como para recuperar espacio personal, descanso y desarrollo profesional.

Tecnología con enfoque humano

En el ecosistema de innovación tecnológica de Centroamérica, donde cada vez más startups apuestan por soluciones basadas en Inteligencia Artificial, Ociann Class introduce un matiz relevante: el bienestar integral del educador como eje central. “En la realidad cotidiana del ejercicio docente, gran parte del trabajo pedagógico se extiende más allá del aula. Ociann Class nace con la intención de ayudar a ordenar y agilizar esos procesos”, explicó Josué Méndez, CEO de Ociann. Según Méndez, el propósito de permitir que “el educador pueda destinarse a lo que realmente genera valor: el acompañamiento cercano a sus estudiantes, pero también el espacio personal que hoy muchas veces se ve reducido por las tareas administrativas”. La herramienta funciona como un apoyo estructurado que respeta el criterio profesional. Cada material generado puede ser revisado, adaptado y contextualizado por el docente, manteniendo su autonomía pedagógica. “El verdadero aporte de esta Inteligencia Artificial está en liberar tiempo que hoy se destina a tareas rutinarias, para que los docentes puedan enfocarse no solo en una enseñanza más cercana y personalizada, sino también en su propio bienestar”, enfatizó Méndez.

Innovación local ante desafíos educativos

La iniciativa surge en un contexto desafiante para la educación costarricense. El Informe del Estado de la Educación 2025 advierte retrocesos en áreas clave como lectura y matemáticas, además de la pérdida de hasta una década de progreso educativo.

En este escenario, herramientas que optimicen procesos sin deshumanizar la enseñanza se convierten en parte de la conversación sobre transformación educativa en la región. Ociann Class está diseñada para adaptarse tanto a centros educativos urbanos como a comunidades rurales con acceso limitado a tecnología, buscando una implementación flexible y sostenible en el tiempo.

Formación en IA para docentes

Como parte de su estrategia de adopción, la empresa realizará el taller bimodal “Inteligencia Artificial para docentes”, el lunes 23 de febrero a las 6:00 p.m. en el auditorio de la Universidad Latina de Costa Rica, campus San Pedro. Posteriormente se desarrollará un programa virtual asincrónico de 38 horas. Al completar las 40 horas formativas y cumplir los requisitos establecidos, los participantes recibirán un Certificado de Aprovechamiento, estructurado bajo criterios formales que podrían ser valorados para efectos de carrera profesional, según la instancia correspondiente. El objetivo es desarrollar capacidades concretas para integrar la IA como herramienta de apoyo pedagógico, promoviendo un uso ético y estratégico alineado con la labor docente. Más información e inscripciones en: www.ociannclass.com

