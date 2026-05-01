Arcos Dorados impulsa oportunidades de primer empleo para jóvenes en Panamá

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Solo en 2025, Arcos Dorados recibió a 40 pasantes, de los cuales el 50 % fue incorporado posteriormente como colaboradores regulares en Panamá.

Por revistaeyn.com En el marco del Día del Trabajador, Arcos Dorados Panamá, reafirma su compromiso como principal fuente de empleo joven en Panamá. A través de su participación en el programa ‘Mi Primer Empleo’, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), la compañía ha facilitado espacios de aprendizaje para jóvenes entre 17 y 24 años, brindándoles la posibilidad de adquirir experiencia mediante pasantías de tres meses. Solo en 2025, Arcos Dorados recibió a 40 pasantes, de los cuales el 50 % fue incorporado posteriormente como colaboradores regulares. En lo que va de 2026, a través del proyecto ‘Mi Primer Empleo’, han ingresado a la compañía 7 participantes con proyección de contratación al finalizar su proceso.

Estas acciones se suman a un modelo de operación que apuesta por el talento joven, donde más del 60 % de sus colaboradores en Panamá son menores de 24 años “Creemos que el trabajo tiene el poder de transformar vidas, especialmente cuando se trata de ese primer empleo que marca el inicio de un camino. Por eso, seguimos apostando por iniciativas que abren puertas, desarrollan talento y generan oportunidades reales para los jóvenes en Panamá”, comentó Loney Armijo, Managing Director de Arcos Dorados en Panamá. Más allá de la inserción laboral, la compañía ha acompañado estos esfuerzos con una agenda activa de iniciativas orientadas al desarrollo de habilidades y la empleabilidad.