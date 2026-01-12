Alphabet logra alianza con Apple y alcanza los US$4 billones en bolsa

Empresas & Management

Este logro mantiene la tendencia al alza con la que Alphabet cerró el 2025, convirtiéndose en una de las empresas con mayor rendimiento bursátil del pasado año.

Por revistaeyn.com Alphabet, la empresa matriz de Google, alcanzó la barrera de los 4 billones de dólares de capitalización en bolsa tras crecer en Wall Street este lunes, impulsada por la decisión de Apple de integrar Gemini, la inteligencia artificial (IA) del buscador, para algunos productos como Siri, su asistente de voz. A la apertura de la bolsa, las acciones de la tecnológica subieron un 1 % después del anuncio de Apple. Este logro mantiene la tendencia al alza con la que Alphabet cerró el 2025, convirtiéndose en una de las empresas con mayor rendimiento bursátil del pasado año.

Con esta subida, la empresa se unió al prestigioso grupo de las compañías que han superado esta barrera en el que ya se encontraban Nvidia y Microsoft, que lograron este hito en julio, y Apple, que lo hizo en octubre. Sin embargo, las dos últimas han caído ya por debajo de esta línea.

ALIANZA GOOGLE-APPLE