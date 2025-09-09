Amazon adquiere una participación en la empresa de reparto Rappi

El gigante estadounidense del comercio electrónico minorista Amazon adquirió una participación en la empresa de entrega a domicilio colombiana Rappi, según adelantó Bloomberg citando fuentes anónimas cercanas a la operación.

La inversión inicial se habría realizado a través de un pagaré convertible de US$25 millones, que otorga a Amazon derecho a hacerse hasta con un 12 % de Rappi, según la citada fuente, que indica que estas cifras podrían cambiar.

El acuerdo permitiría a Rappi aprovechar las nutridas redes logísticas o las capacidades en la nube de la empresa fundada por Jeff Bezos, y a Amazon le podría permitir solidificar su posición en Latinoamérica para competir con MercadoLibre.