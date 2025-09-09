Empresas & Management

Amazon adquiere una participación en la empresa de reparto Rappi

La inversión inicial se habría realizado a través de un pagaré convertible de US$25 millones, que otorga a Amazon derecho a hacerse hasta con un 12 % de Rappi, según la citada fuente, que indica que estas cifras podrían cambiar.

  • Amazon adquiere una participación en la empresa de reparto Rappi

    Rappi, que nació en 2015 en Colombia como una 'startup' de entregas a domicilio, es actualmente una plataforma de servicios multiuso que tiene además operaciones en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. Foto de archivo
2025-09-09

Por Agencia EFE

El gigante estadounidense del comercio electrónico minorista Amazon adquirió una participación en la empresa de entrega a domicilio colombiana Rappi, según adelantó Bloomberg citando fuentes anónimas cercanas a la operación.

Auge del café de especialidad eleva demanda de baristas en España: un perfil que escasea

La inversión inicial se habría realizado a través de un pagaré convertible de US$25 millones, que otorga a Amazon derecho a hacerse hasta con un 12 % de Rappi, según la citada fuente, que indica que estas cifras podrían cambiar.

El acuerdo permitiría a Rappi aprovechar las nutridas redes logísticas o las capacidades en la nube de la empresa fundada por Jeff Bezos, y a Amazon le podría permitir solidificar su posición en Latinoamérica para competir con MercadoLibre.

Enseñanza del caso Nestlé: El amor entre empleados es libre, pero se debe comunicar

Rappi, que nació en 2015 en Colombia como una 'startup' de entregas a domicilio, es actualmente una plataforma de servicios multiuso que tiene además operaciones en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.

La empresa logró en agosto un préstamo de US$100 millones con el banco Santander y Kirkoswald Capital Partners para expandirse en América Latina, principalmente en México, y refinanciar deuda, y sus máximos representantes han apuntado a que podría salir a bolsa este mismo año en el parqué neoyorquino.

Redacción web
Agencia EFE

Tecnología
|
Empresas
|
Inversiones
|
Startups
|
App
|
reparto
|
México
|
Colombia
|
Latinoamérica
|
Amazon
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE