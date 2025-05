n1co acelera el paso para convertirse en neobanco

“Hemos crecido con locura” , describe su CFO, Ricardo Cuéllar, quien detalla que el crecimiento no solo ocurre por un incremento de transacciones y usuarios, también en la oferta de servicios, que al cierre del año superó en 50 % a los del año previo.

Una vez fuera del negocio de entregas, el equipo desarrolló la nueva empresa enfocada al millonario rubro de transacciones como actor disruptivo que busca disparar los índices de bancarización, especialmente entre los jóvenes. Y lo está logrando.

“¿Quién es el cliente al que le queremos llegar?”, se pregunta Cuéllar, y responde: “queremos llegar a ese rubro masivo. No es secreto de país que la bancarización está entre un 30 % y 32 %, hay mucha gente que no cuenta con un producto bancario y creemos que una forma de democratizar es poder dar oportunidades y acceso. Gran parte de la población ya está digitalizada porque todos ellos, la misma gente que no tiene una cuenta, tiene un celular con Facebook, Instagram, TikTok y todas estas plataformas”, valora Cuéllar.