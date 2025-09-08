Auge del café de especialidad eleva demanda de baristas en España: un perfil que escasea

Empresas & Management

En los últimos años, ciudades como Madrid y Barcelona han experimentado un crecimiento exponencial en el número de negocios de cafés de especialidad, seguidas, en menor medida, por otras poblaciones medianas como Sevilla, Valencia o Bilbao.

POR EFE Las ofertas de empleo para baristas han crecido en los últimos años motivadas por las aperturas de cafés de especialidad y, aunque cada vez son más los profesionales que optan por formarse en esta labor, los puestos ofertados no consiguen cubrirse debido el alto volumen de vacantes.

Ante estas aperturas, los establecimientos necesitan de personal experto en el café de especialidad, baristas que cubran las expectativas de un consumidor que puede llegara pagar de los 2,8 euros a 4 euros por café.

25.000 euros anuales y formación

Según el director sectorial de Hostelería y Turismo del Grupo Adecco, Ángel Solves, la demanda de baristas ha crecido en los últimos años vinculada a la hotelería de lujo y gran lujo, y a la restauración para empresas especializadas en café. Los puestos ofertados para estos profesionales pueden alcanzar la «franja alta», los 25.000 euros anuales, que podrán incrementarse en función de la experiencia y los idiomas, ha añadido, a la vez que se busca un perfil formado.

El mercado crece muy rápido

«Hay mucha demanda de formación de baristas, pero el mercado está creciendo tanto y tan rápido en España y en el extranjero que no se encuentra el suficiente personal», ha anotado el formador de la Asociación de Cafés de Especialidad y barista Amilka Lee. Lee, que trabaja como formador en La Escuela de Baristas (creada en 2014) ha visto en los últimos años un aumento del interés por aprender esta labor debido, entre otros, a que las condiciones de trabajo son más favorables que en un bar o cafetería tradicional, con horarios más «compatibles» con la vida personal. Sin embargo, aunque ha crecido el interés por formarse en esta actividad profesional, no se puede enseñar a tantos baristas como se necesitan ya que «se están abriendo muchos cafés de especialidad».

Por esta escuela pasan unos 100 alumnos al curso, de ellos el 60 % son «home (casa) barista», el 30 % es gente que busca reciclarse y el 10 % personas que ya trabajan en este sector; además, aunque el porcentaje es bajo, hasta seis de ellos terminan con trabajo en Australia o Nueva Zelanda, «cunas» del café de especialidad. «Toda la gente que formamos ya está colocada», ha subrayado.

