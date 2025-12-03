Competencia para Nvidia: Amazon lanza una nueva generación de su chip de IA

Empresas & Management

El lanzamiento de Trainium 3 también se produce en un contexto de fuerte competencia tecnológica, ya que Alphabet y Microsoft también están desarrollando sus propios chips de IA, si bien Nvidia sigue dominando el sector.

Por Agencia EFE Amazon Web Services (AWS), filial de Amazon, anunció la nueva generación de su chip de inteligencia artificial (IA), Trainium 3, con el que la empresa fundada por Jeff Bezos busca rivalizar con Nvidia, líder en ese sector. La firma anunció -en su evento anual- que sus servidores equipados con Trainium 3 ofrecen un rendimiento 4,4 veces superior y que presentan un rendimiento energético "significativamente mejorado" respecto a la generación precedente.

Anteriormente, AWS ya había anunciado una inversión de US$50.000 millones para ampliar su capacidad de computación para IA y servicios de rendimiento, que incluían la construcción de 1,3 gigavatios adicionales en centros de datos federales. Así mismo, la empresa anunció una alianza con Sony para que la empresa japonesa utilice los servicios de AWS al desarrollar su Plataforma de Interacción en videojuegos, música y cine, y otra con Adobe para usar la infraestructura de la empresa para entrenar modelos de IA generativa y mejorar la interacción con clientes. El lanzamiento de Trainium 3 también se produce en un contexto de fuerte competencia tecnológica, ya que Alphabet y Microsoft también están desarrollando sus propios chips de IA, si bien Nvidia sigue dominando el sector. Amazon espera que la combinación de chips propios, infraestructura de alto rendimiento y su colaboración con grandes socios le permita reducir costos y aumentar la eficiencia de aplicaciones de IA a gran escala, para consolidar su posición frente a sus rivales.