Amazon planea usar IA para acelerar la producción de televisión y cine

Por revistaeyn.com
Amazon planea utilizar inteligencia artificial para acelerar el proceso de producción de películas y series de televisión, incluso cuando Hollywood teme que la IA recorte empleos y transforme permanentemente la industria.
En Amazon MGM Studio, el veterano ejecutivo de entretenimiento Albert Cheng lidera un equipo encargado de desarrollar nuevas herramientas de IA que, según él, reducirán costes y agilizarán el proceso creativo. Amazon planea lanzar un programa beta cerrado en marzo, invitando a socios del sector a probar sus herramientas de IA. La empresa espera tener resultados para compartir para mayo.
Cheng describió AI Studio como una "startup" que opera bajo la filosofía de "dos equipos de pizza" del fundador de Amazon, Jeff Bezos, manteniendo al grupo lo suficientemente pequeño como para alimentarse con dos pizzas. El equipo está formado principalmente por ingenieros de producto y científicos, con un contingente creativo y empresarial más reducido.
Amazon está adoptando públicamente la IA en respuesta al aumento vertiginoso de los presupuestos de producción que limitan el número de series y películas que las compañías pueden financiar. La tecnología acelerará ciertos procesos para crear más películas y series de forma más eficiente, reporta Reuters.
"El coste de crear es tan alto que realmente es difícil hacer más y realmente es difícil asumir grandes riesgos", dijo Cheng en una entrevista. "Creemos fundamentalmente que la IA puede acelerar, pero no reemplazará, la innovación y los aspectos únicos que (los humanos) aportan para crear el trabajo."
POTENCIAR LA CREATIVIDAD
Amazon subrayó que guionistas, directores, actores y diseñadores de personajes participarán en todas las etapas de la producción, utilizando la IA como una herramienta para potenciar la creatividad.
Al igual que muchas otras empresas tecnológicas, Amazon también está impulsando a casi todas sus divisiones a encontrar aplicaciones para la IA y señaló los avances de esta tecnología como una de las razones por las que recortó alrededor de 30.000 empleos corporativos desde octubre, el mayor despido en su historia. Esto incluyó una serie de recortes de personal en Prime Video.
Cheng afirmó que la IA podría ayudar a Prime Video a superar algunos de los desafíos inherentes a la producción cinematográfica y televisiva a gran escala.
El AI Studio está desarrollando herramientas que conectan lo que Cheng describió como “la última milla” —quizá una referencia irónica a las operaciones de entrega de Amazon— entre las soluciones de IA disponibles para los consumidores y el nivel de control detallado que los directores necesitan para contenidos cinematográficos.
El AI Studio está trabajando con los productores Robert Stromberg (“Maleficent”) y su empresa Secret City; Kunal Nayyar (“The Big Bang Theory”) y su compañía Good Karma Productions; así como con el exanimador de Pixar e ILM Colin Brady, mientras explora nuevas herramientas y la mejor manera de implementarlas.
El estudio, que se lanzó el pasado mes de agosto, señala a su serie de éxito “House of David” como un ejemplo de cómo podría utilizarse la IA en el futuro.
Para la segunda temporada de esta épica bíblica, el director Jon Erwin utilizó inteligencia artificial combinada con imágenes de acción real para crear escenas de batalla, integrando ambos elementos de forma fluida y ampliando la escala de las secuencias a un menor costo.