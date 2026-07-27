Amazon solicita la aprobación para lanzar más de 5.000 satélites

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La compañía trabaja desde abril del año pasado en el desarrollo de su red de internet satelital en órbita terrestre baja (LEO), con la que busca competir con Starlink, de SpaceX, el proveedor líder de internet de baja órbita.

Por revistaeyn.com Amazon ha solicitado a los reguladores federales la aprobación para lanzar hasta 5,105 satélites de internet como parte de una constelación que ofrecerá conectividad directa a dispositivos (Direct-to-Device, D2D). La compañía adelantó por primera vez sus planes para desarrollar una red D2D en abril, cuando anunció la adquisición del operador satelital Globalstar en un acuerdo valorado en aproximadamente US$11,600 millones. Las redes D2D permiten ofrecer conectividad directamente a teléfonos inteligentes u otros dispositivos a través de satélites, en lugar de depender de las torres tradicionales de telefonía móvil.

En una solicitud presentada ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Amazon indicó que su red D2D combinará su infraestructura existente con los satélites y el espectro de Globalstar. Según el documento, Amazon apunta a atender a usuarios que actualmente están desatendidos o insuficientemente atendidos por los proveedores de servicios inalámbricos existentes. Entre las aplicaciones previstas también se incluyen el apoyo a operaciones de emergencia, como misiones de búsqueda y rescate, así como la ampliación de la conectividad para lugares de trabajo, flotas y cadenas de suministro ubicadas en zonas remotas o de difícil acceso para las redes terrestres. "Amazon espera cumplir la promesa de la conectividad D2D, incluso para los millones de personas que viven, viajan y trabajan en lugares que actualmente están fuera del alcance de las redes existentes", señaló la empresa. Amazon había informado previamente que espera completar la adquisición de Globalstar en 2027, mientras que el despliegue de la red D2D comenzaría en 2028.