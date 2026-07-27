Amazon solicita la aprobación para lanzar más de 5.000 satélites

Por revistaeyn.com
Amazon ha solicitado a los reguladores federales la aprobación para lanzar hasta 5,105 satélites de internet como parte de una constelación que ofrecerá conectividad directa a dispositivos (Direct-to-Device, D2D).
La compañía adelantó por primera vez sus planes para desarrollar una red D2D en abril, cuando anunció la adquisición del operador satelital Globalstar en un acuerdo valorado en aproximadamente US$11,600 millones. Las redes D2D permiten ofrecer conectividad directamente a teléfonos inteligentes u otros dispositivos a través de satélites, en lugar de depender de las torres tradicionales de telefonía móvil.
En una solicitud presentada ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Amazon indicó que su red D2D combinará su infraestructura existente con los satélites y el espectro de Globalstar.
Según el documento, Amazon apunta a atender a usuarios que actualmente están desatendidos o insuficientemente atendidos por los proveedores de servicios inalámbricos existentes. Entre las aplicaciones previstas también se incluyen el apoyo a operaciones de emergencia, como misiones de búsqueda y rescate, así como la ampliación de la conectividad para lugares de trabajo, flotas y cadenas de suministro ubicadas en zonas remotas o de difícil acceso para las redes terrestres.
"Amazon espera cumplir la promesa de la conectividad D2D, incluso para los millones de personas que viven, viajan y trabajan en lugares que actualmente están fuera del alcance de las redes existentes", señaló la empresa.
Amazon había informado previamente que espera completar la adquisición de Globalstar en 2027, mientras que el despliegue de la red D2D comenzaría en 2028.
La compañía trabaja desde abril del año pasado en el desarrollo de su red de internet satelital en órbita terrestre baja (LEO), con la que busca competir con Starlink, de SpaceX, el proveedor líder de internet de baja órbita que cuenta con una constelación de más de 10,000 satélites.
Actualmente, Amazon tiene más de 390 satélites en órbita, una cantidad que, según informó recientemente, será suficiente para iniciar un "servicio inicial" más adelante este año.
El mes pasado, Amazon obtuvo un alivio por parte de la FCC, luego de que el organismo aceptara su solicitud para eximirla del requisito de desplegar 1,600 satélites de su primera generación antes del 30 de julio. No obstante, la empresa sigue obligada a lanzar la totalidad de los 3,232 satélites previstos para su primera constelación antes de julio de 2029.
La red D2D de Amazon competirá con el incipiente servicio de SpaceX denominado Starlink Mobile. Para respaldar esta iniciativa, SpaceX ha adquirido licencias de espectro inalámbrico de EchoStar y ya ofrece un servicio de conectividad directa a celulares en Estados Unidos en alianza con T-Mobile.
Con información de CNBC