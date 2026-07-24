Meta lanza aplicación "Seller" con herramientas de ventas para comerciantes

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Meta busca fortalecer su oferta de Marketplace para competir de mejor manera con plataformas de comercio electrónico como eBay, al tiempo que mejora la experiencia de compra en una plataforma donde se publican 430 millones de artículos cada mes a nivel mundial.

Por revistaeyn.com Meta lanzó una nueva aplicación llamada "Seller", diseñada para ofrecer herramientas especializadas de venta a los comerciantes que utilizan la plataforma Facebook Marketplace para comprar y vender artículos. El aumento de la actividad comercial en los grupos de Facebook impulsó a la compañía a crear Marketplace hace diez años, una plataforma que genera ingresos mediante la promoción de anuncios destacados.

Meta busca fortalecer su oferta de Marketplace para competir de mejor manera con plataformas de comercio electrónico como eBay, al tiempo que mejora la experiencia de compra en una plataforma donde se publican 430 millones de artículos cada mes a nivel mundial. La aplicación "Seller" está diseñada para sincronizarse con las cuentas existentes de Marketplace, conservando los anuncios actuales, los mensajes y el historial de ventas. La aplicación incorpora herramientas impulsadas por inteligencia artificial para crear publicaciones, una bandeja de entrada unificada para la comunicación con compradores, funciones de gestión de inventario e información sobre el desempeño de las ventas para ayudar a los comerciantes a optimizar sus estrategias.