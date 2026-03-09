Empresas & Management

Microsoft ofrece una versión más cara de Office con el asistente de IA Copilot

Esta herramienta se encargará de tareas con múltiples pasos, como enviar correos electrónicos programados regularmente a colegas o preparar reuniones utilizando documentos y llamadas internas.

Por revistaeyn.com Microsoft está incorporando inteligencia artificial a su paquete de productividad Office y cobrará un 65 % más por la oferta mejorada, mientras la empresa intenta atraer a usuarios empresariales hacia su complemento de IA Copilot. El nuevo paquete de gama más alta para trabajadores corporativos, Microsoft 365 E7, costará US$99 por usuario al mes, frente a los US$60 de la suscripción E5 tras las próximas subidas de precios. E7 incluye Copilot, valorado en US$30; las herramientas de identidad Entra, de US$12; y el nuevo producto Agent 365, de US$15, destinado a gestionar los agentes de IA de las empresas.

Microsoft ha invertido más de US$100.000 millones en el último año en infraestructura de centros de datos, incluidos chips de Nvidia capaces de ejecutar modelos de inteligencia artificial. Vender soluciones basadas en IA es una de las formas de demostrar el retorno de esa inversión. Para los clientes que paguen por E7 o por Copilot como producto independiente, Microsoft está introduciendo Copilot Cowork, fruto de una colaboración con el desarrollador de modelos de IA Anthropic. Esta herramienta se encargará de tareas con múltiples pasos, como enviar correos electrónicos programados regularmente a colegas o preparar reuniones utilizando documentos y llamadas internas. Copilot Cowork estará disponible este mes como vista previa de investigación para los clientes inscritos en el programa Frontier de Microsoft, que ofrece acceso anticipado a funciones de IA. El lanzamiento se produce después de que las actualizaciones del servicio Claude Cowork de Anthropic hicieran que algunos inversores se preocuparan por la posibilidad de que los modelos de IA representen amenazas competitivas para empresas de software ya consolidadas.