Microsoft ofrece una versión más cara de Office con el asistente de IA Copilot

Por revistaeyn.com
Microsoft está incorporando inteligencia artificial a su paquete de productividad Office y cobrará un 65 % más por la oferta mejorada, mientras la empresa intenta atraer a usuarios empresariales hacia su complemento de IA Copilot.
El nuevo paquete de gama más alta para trabajadores corporativos, Microsoft 365 E7, costará US$99 por usuario al mes, frente a los US$60 de la suscripción E5 tras las próximas subidas de precios. E7 incluye Copilot, valorado en US$30; las herramientas de identidad Entra, de US$12; y el nuevo producto Agent 365, de US$15, destinado a gestionar los agentes de IA de las empresas.
Microsoft ha invertido más de US$100.000 millones en el último año en infraestructura de centros de datos, incluidos chips de Nvidia capaces de ejecutar modelos de inteligencia artificial. Vender soluciones basadas en IA es una de las formas de demostrar el retorno de esa inversión.
Para los clientes que paguen por E7 o por Copilot como producto independiente, Microsoft está introduciendo Copilot Cowork, fruto de una colaboración con el desarrollador de modelos de IA Anthropic. Esta herramienta se encargará de tareas con múltiples pasos, como enviar correos electrónicos programados regularmente a colegas o preparar reuniones utilizando documentos y llamadas internas. Copilot Cowork estará disponible este mes como vista previa de investigación para los clientes inscritos en el programa Frontier de Microsoft, que ofrece acceso anticipado a funciones de IA.
El lanzamiento se produce después de que las actualizaciones del servicio Claude Cowork de Anthropic hicieran que algunos inversores se preocuparan por la posibilidad de que los modelos de IA representen amenazas competitivas para empresas de software ya consolidadas.
Las mejoras de Copilot y el lanzamiento del nivel E7 el 1 de mayo deberían impulsar una mayor adopción de Copilot, dijo Judson Althoff, director ejecutivo del negocio comercial de Microsoft, en una entrevista con CNBC. La existencia de E7 también debería motivar a las organizaciones a actualizar a más trabajadores al nivel E5, añadió.
“La mayoría de nuestra base está en E5 ahora, ¿verdad?”, dijo. “Y estamos atravesando ciclos de renovación saludables en E5 en este momento. Pero E5 fue creado antes del mundo de los agentes de IA”.
Aumentar los ingresos provenientes de las herramientas de productividad sigue siendo una prioridad para Microsoft, junto con la expansión de su negocio en la nube.
Los productos comerciales de Microsoft 365 y los servicios en la nube representaron el 30 % de los ingresos totales de la empresa en el trimestre de diciembre. Sin embargo, Microsoft ha informado de una desaceleración en el crecimiento del número de usuarios para los cuales los clientes empresariales compran suscripciones, con un aumento del 6% en los asientos comerciales de Microsoft 365 en el último trimestre.
Cada vez más, Microsoft está generando mayores ingresos por cada usuario empresarial, incluido a través de Copilot.
En enero, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo que la compañía tenía 15 millones de suscripciones pagadas de Microsoft 365 Copilot, lo que representa alrededor del 3 % de los asientos de las suscripciones comerciales de Microsoft 365.
Con información de CNBC