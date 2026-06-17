SpaceX supera la valoración bursátil de Amazon y sigue escalando

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Las acciones de SpaceX subieron un 4,8 % y cerraron en US$201,80, otorgando a la compañía de Elon Musk una capitalización de mercado aproximada de US$2,655 billones.

Por revistaeyn.com SpaceX superó la valoración bursátil de Amazon e incluso llegó a rebasar brevemente a Microsoft, escalando rápidamente en la lista de las empresas más valiosas del mundo durante una jornada volátil impulsada por una intensa actividad en los contratos de opciones recientemente lanzados sobre sus acciones. Las acciones de SpaceX subieron un 4,8 % y cerraron en US$201,80, otorgando a la compañía de Elon Musk una capitalización de mercado aproximada de US$2,655 billones (trillones en la nomenclatura estadounidense). Esto representa unos US$800.000 millones más que su valor cuando realizó su histórica oferta pública inicial (OPI) la semana pasada y alrededor de US$10.000 millones más que Amazon, que era la quinta empresa estadounidense cotizada más valiosa por valor de mercado.

Las acciones se dispararon durante las primeras horas de negociación debido a las apuestas de los inversionistas por el extenso imperio empresarial de Musk, que abarca desde cohetes espaciales hasta inteligencia artificial, a pesar de que la empresa presenta una valoración superior a la de otros gigantes tecnológicos valorados en más de un billón de dólares. Se espera que el título reciba una demanda adicional en las próximas semanas debido a su incorporación a importantes índices bursátiles. Sin embargo, las ventas se intensificaron durante la tarde y SpaceX devolvió gran parte de las ganancias que en un momento llevaron la acción hasta los US$225,64. “Es una empresa de US$2,5 billones, pero ciertamente se siente como una de esas acciones meme por la forma en que está cotizando”, afirmó Joe Saluzzi, codirector de negociación de acciones de Themis Trading. Uno de los principales motores del avance fue el debut de las opciones sobre acciones de SpaceX, instrumentos que otorgan el derecho, aunque no la obligación, de comprar o vender títulos a un precio determinado antes de una fecha específica. Estos contratos suelen ser utilizados por operadores que buscan beneficiarse del creciente interés por una acción o apostar a movimientos rápidos en su precio.