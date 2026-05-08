'Mario Kart' y 'Pokemon Pokopia' dan nuevo impulso a Nintendo

La facturación por ventas de la empresa creció un 98,6 % con respecto al año anterior, hasta 2,31 billones de yenes (12.545 millones de euros).

El beneficio operativo de la desarrolladora y distribuidora de videojuegos, con sede en Kioto, en el oeste del archipiélago, entre abril de 2025 y el pasado 31 de marzo fue de 360.117 millones de yenes (1.955 millones de euros), un 27,5 % interanual más, según su informe financiero publicado este viernes.

El beneficio neto de Nintendo creció un 52,1 % en el ejercicio fiscal de 2025 , concluido en marzo de este año, hasta 424.056 millones de yenes (2.303 millones de euros), impulsado por nuevos lanzamientos como 'Pokemon Pokopia' y títulos clásicos como 'Mario Kart' o 'Animal Crossing'.

Nintendo vendió 3,8 millones de unidades de su consola Switch 1 y 19,86 millones de su sucesora, la Switch 2, en su último ejercicio, además de 185,62 millones de copias de juegos para ambas plataformas.

El área digital de la empresa vio sus ventas crecer un 25 % interanual, hasta 407.600 millones de yenes (2.213 millones de euros).

Su sección de propiedad intelectual (IP) descendió ligeramente su facturación, en un 9,7 %. El lanzamiento mundial de 'Super Mario Galaxy: La película', que se ha convertido en el mayor éxito de taquilla en lo que va de año, fue el 1 de abril, un día después de finalizar el año fiscal japonés.

Tras estos resultados, Nintendo publicó unas previsiones negativas de cara al ejercicio en curso, que arrancó el pasado 1 de abril y concluirá el 31 de marzo de 2027.

Nintendo espera que las ventas de su consola más reciente, la Switch 2, se reduzcan un 16,9 %, hasta los 16,5 millones de unidades, en parte debido al incremento de precios que tendrá la consola a partir de este mes, con un aumento de unos 54 euros en Japón, una subida de 30 euros para el mercado europeo y unos 42 euros para Estados Unidos.

Una previsión que contrasta con el ritmo que había alcanzado la Switch 2, que tras su lanzamiento en junio del año pasado se convirtió en la consola de Nintendo que más rápido se ha vendido en la historia.

La firma espera reducir además su facturación un 11,4 % interanual, hasta 2,05 billones de yenes (11.131 millones de euros).

La compañía prevé, además, que su beneficio neto se reduzca en dicho ejercicio un 26,9 %, hasta 310.000 millones de yenes (1.683 millones de euros), y que su beneficio operativo crezca un 2,7 %, hasta 370.000 millones de yenes (2.008 millones de euros).

Las acciones de Nintendo cerraron este viernes un 3,55 % al alza en la Bolsa de Tokio, que cerró antes de la publicación del informe.