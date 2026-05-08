Anthropic, cerca de superar a OpenAI y rozar el billón de dólares en valoración

POR EFE

La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic, desarrolladora del asistente Claude, estudia una nueva ronda de financiación de decenas de miles de millones de dólares que podría elevar su valoración hasta cerca de un billón de dólares, por encima de la alcanzada por su rival OpenAI, según informó este viernes el diario Financial Times.

La operación podría valorar a Anthropic en unos 900.000 millones de dólares antes de la entrada de nuevo capital y captar hasta 50.000 millones, de acuerdo con fuentes conocedoras del proceso citadas por el periódico británico. La ronda podría cerrarse en un plazo de dos meses.

La compañía, que fue valorada en 380.000 millones el pasado febrero, ha recibido el interés de inversores como Dragoneer Investment Group, General Catalyst y Lightspeed Venture Partners, en un contexto de fuerte crecimiento de sus ingresos.

Según las fuentes consultadas por el FT, la facturación anualizada de Anthropic está a punto de superar los 45.000 millones de dólares, frente a los 9.000 millones registrados al cierre del año pasado.