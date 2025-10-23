Apple pierde demanda por cargos de comisión de la App Store

Apple perdió una demanda en Londres que acusaba al gigante tecnológico de abusar de su posición dominante en el mercado al cobrar a los desarrolladores de aplicaciones una comisión del 30 % a través de su App Store.

El Tribunal de Apelación de la Competencia falló en contra de Apple tras un juicio a principios de este año. La demanda fue presentada en nombre de aproximadamente 20 millones de usuarios de iPhone y iPad en el Reino Unido y está valorada en hasta £ 1.5 mil millones (US$2.010 millones).

El CAT dictaminó que Apple había abusado de su posición dominante desde octubre de 2015 hasta finales de 2020 al excluir la competencia en el mercado de distribución de aplicaciones y al "cobrar precios excesivos e injustos" como comisión a los desarrolladores.

Apple, que se ha enfrentado a una creciente presión de los reguladores en Estados Unidos y Europa por las tarifas que cobra a los desarrolladores, dijo que apelaría contra el fallo, que dijo que "tiene una visión defectuosa de la economía próspera y competitiva de las aplicaciones".

Una audiencia el próximo mes decidirá cómo se calculan los daños y la solicitud de Apple de permiso para apelar.