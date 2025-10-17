HONOR lanzará dispositivo que combina IA, robótica e imagen avanzada

La compañía de inteligencia artificial (IA) para dispositivos y ecosistemas HONOR presentará en el escenario del MWC 2026 el HONOR ROBOT PHONE, un dispositivo con un nuevo formato que combina robótica e imagen avanzada y que representa una nueva generación de dispositivos impulsados por IA.

Este dispositivo está dirigido a entusiastas de la tecnología y early adopters que buscan más que lo esperado de un dispositivo con IA. "No se trata sólo de funciones inteligentes habituales, sino de un compañero capaz de interactuar de manera emocional y adaptarse continuamente a quienes lo utilizan", dijo la empresa.

HONOR revelará más detalles sobre la configuración y las especificaciones del ROBOT PHONE durante el MWC 2026 en Barcelona, ofreciendo a los asistentes un vistazo completo a esta nueva generación de dispositivos impulsados por inteligencia artificial.