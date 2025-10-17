Tecnología & Cultura Digital

HONOR lanzará dispositivo que combina IA, robótica e imagen avanzada

Se revelarán más detalles sobre la configuración y las especificaciones del ROBOT PHONE durante el MWC 2026 en Barcelona.

  • HONOR lanzará dispositivo que combina IA, robótica e imagen avanzada

    Este dispositivo integrará inteligencia multimodal impulsada por IA, funcionalidad robótica y capacidades avanzadas de captura de imágenes portátiles. Foto de cortesía
2025-10-17

Por revistaeyn.com

La compañía de inteligencia artificial (IA) para dispositivos y ecosistemas HONOR presentará en el escenario del MWC 2026 el HONOR ROBOT PHONE, un dispositivo con un nuevo formato que combina robótica e imagen avanzada y que representa una nueva generación de dispositivos impulsados por IA.

ChatGPT Pulse ofrecerá actualizaciones diarias sobre temas personalizados

Este dispositivo está dirigido a entusiastas de la tecnología y early adopters que buscan más que lo esperado de un dispositivo con IA. "No se trata sólo de funciones inteligentes habituales, sino de un compañero capaz de interactuar de manera emocional y adaptarse continuamente a quienes lo utilizan", dijo la empresa.

HONOR revelará más detalles sobre la configuración y las especificaciones del ROBOT PHONE durante el MWC 2026 en Barcelona, ofreciendo a los asistentes un vistazo completo a esta nueva generación de dispositivos impulsados por inteligencia artificial.

¿Qué necesita una empresa para adoptar la inteligencia artificial en sus operaciones?

Este desarrollo forma parte del HONOR ALPHA PLAN, una estrategia que busca revolucionar la inteligencia artificial. A través de este plan, la compañía impulsa la innovación en hardware y software, fomenta la colaboración con socios globales y crea un ecosistema abierto y de valor compartido, que maximiza la interacción entre humanos y dispositivos.

El HONOR ALPHA PLAN también refleja la visión de la compañía para empoderar a las personas mediante la tecnología, ofreciendo experiencias más inteligentes, personalizadas y seguras en todos sus dispositivos.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Tecnología
|
Inteligencia artificial
|
fotografias
|
Robótica
|
teléfono móvil
|
Honor
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE