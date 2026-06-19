Empresas & Management

Aprueban 10 nuevas empresas en el régimen de Zonas Francas de Panamá

Entre las actividades que desarrollarán las empresas aprobadas, están Procesamiento de Productos Terminados o Semielaborados, Alquiler de Bienes Raíces, Alta Tecnología, Servicios y Manufactura.

  • Aprueban 10 nuevas empresas en el régimen de Zonas Francas de Panamá

    Estas licencias representan una inversión total de US$27,4 millones en Panamá. Foto de cortesía

     Benicio Gonzalez
2026-06-19

Por revistaeyn.com

El Régimen Especial de Zonas Francas de Panamá sigue creciendo. La Comisión Nacional de Zonas Francas aprobó 10 nuevas licencias para empresas que funcionarán en estás áreas especiales al igual que se dio luz verde a la creación de una nueva Zona Franca en la Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Estas licencias representan una inversión total de US$27,4 millones de los cuales se ha cubierto hasta la fecha poco más de US$4,5 millones. En cuanto a generación de empleos, al momento ya se han aprobado unas 500 plazas de empleo, 186 directas y otras 305 indirectas.

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Esta fue la cuarta reunión ordinaria de la Comisión y se encargó de presidirla la viceministra de Comercio Exterior encargada Linda Castillo, en representación del ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó. Como Secretaria Técnica de la CNZF actuó Christina D’Anello, directora General de Zonas Francas encargada.

Entre las actividades que desarrollarán las empresas aprobadas, están categorías establecidas en la ley como: Procesamiento de Productos Terminados o Semielaborados, Alquiler de Bienes Raíces, Alta Tecnología, Servicios y Manufactura.

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