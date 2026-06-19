Aggreko apuesta por Panamá como hub estratégico para atender Latinoamérica

Por revistaeyn.com
Panamá continúa fortaleciendo su posición como uno de los principales centros logísticos de América Latina. La multinacional Aggreko, especializada en soluciones temporales y móviles de energía, reafirmó su apuesta por el país como su hub estratégico para la atención de mercados en toda la región, una decisión respaldada por la conectividad, infraestructura y capacidad operativa que ofrece el territorio panameño.
La compañía destaca que la ubicación geográfica privilegiada de Panamá, con acceso simultáneo al océano Pacífico y al mar Caribe, junto con un robusto sistema logístico y facilidades para la importación y exportación de componentes, han sido factores determinantes para centralizar desde allí operaciones clave para América Latina y el Caribe.
Desde 2019, Aggreko ha fortalecido su presencia regional mediante una estrategia enfocada en comprender mejor las necesidades energéticas de sus clientes y ofrecer respuestas más rápidas y personalizadas.
Esta evolución ha permitido ampliar la disponibilidad de equipos para atender tanto proyectos de gran escala como emergencias energéticas en distintos países.
“La infraestructura logística del país ha contribuido a que el potencial de movilizar energía en América Latina y brindar una atención personalizada sean nuestro principal diferenciador”, afirmó Márcio Marques, Head of Operations de Aggreko para Latinoamérica. Según el ejecutivo, Panamá ofrece una capacidad de reacción difícil de igualar en otros mercados, especialmente cuando se requiere restablecer el suministro energético en plazos reducidos.
La relevancia del país dentro de la operación regional también se refleja en la reciente inversión de US$216 millones anunciada por la empresa para América Latina, la mayor realizada en dos décadas. Esta decisión responde al crecimiento registrado en 2025 y al peso estratégico de la región, que representa cerca del 30 % de las operaciones globales de la compañía.
Desde Panamá se centralizan tres funciones esenciales para la atención de los mercados americanos: la gestión de inventarios, la distribución de equipos y la manufactura y remanufactura de generadores.
Durante 2025, el centro logístico administró más de US$27,6 millones en partes y componentes, mientras que desde 2022 se han fabricado más de 500 equipos y redistribuido más de 650 megavatios hacia países como Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y varias naciones de Centroamérica y el Caribe.
La conectividad que ofrece el Canal de Panamá, junto con la red portuaria, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y las zonas de libre comercio, permite a la empresa cumplir uno de sus principales compromisos: diseñar, ensamblar, transportar y poner en funcionamiento proyectos complejos o responder a emergencias energéticas en un plazo máximo de 15 días.