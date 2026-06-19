Aggreko apuesta por Panamá como hub estratégico para atender Latinoamérica

Panamá continúa fortaleciendo su posición como uno de los principales centros logísticos de América Latina. La multinacional Aggreko, especializada en soluciones temporales y móviles de energía, reafirmó su apuesta por el país como su hub estratégico para la atención de mercados en toda la región, una decisión respaldada por la conectividad, infraestructura y capacidad operativa que ofrece el territorio panameño.

La compañía destaca que la ubicación geográfica privilegiada de Panamá, con acceso simultáneo al océano Pacífico y al mar Caribe, junto con un robusto sistema logístico y facilidades para la importación y exportación de componentes, han sido factores determinantes para centralizar desde allí operaciones clave para América Latina y el Caribe.

Desde 2019, Aggreko ha fortalecido su presencia regional mediante una estrategia enfocada en comprender mejor las necesidades energéticas de sus clientes y ofrecer respuestas más rápidas y personalizadas.

Esta evolución ha permitido ampliar la disponibilidad de equipos para atender tanto proyectos de gran escala como emergencias energéticas en distintos países.

“La infraestructura logística del país ha contribuido a que el potencial de movilizar energía en América Latina y brindar una atención personalizada sean nuestro principal diferenciador”, afirmó Márcio Marques, Head of Operations de Aggreko para Latinoamérica. Según el ejecutivo, Panamá ofrece una capacidad de reacción difícil de igualar en otros mercados, especialmente cuando se requiere restablecer el suministro energético en plazos reducidos.