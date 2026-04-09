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Empresas de zonas francas en Nicaragua estarán exoneradas de impuestos por 15 años

La reforma legal también ordena que la exoneración incluya el pago de los impuestos que gravan las ganancias de capital obtenidas por las empresas operadoras y sus socios, por sus operaciones en el régimen de zonas francas en Nicaragua.

Por Agencia EFE La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua reformó la Ley de Zonas Francas de Exportación, que amplía los beneficios fiscales, aduaneros y administrativos para las empresas que operan bajo ese régimen por un período de 15 años, prorrogables. La iniciativa de reforma, enviada por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, establece que las empresas que operan en ese régimen fiscal obtendrán beneficios similares o superiores a los que reciban las compañías que operen bajo la Ley de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, vigente desde el 19 de diciembre de 2025.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), ofrecen 10 años prorrogables de exención de impuestos, mientras que las Zonas Francas de Exportación (ZFE) ofrecen 15 años de gracia fiscal, pero por una sola vez. Los cambios establecidos en la reforma harán que ese período de 15 años sea prorrogable de manera indefinida. La industria manufacturera reportó una pérdida del 6,9 % de los cotizantes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Eso representa 11.954 personas menos trabajando en ese sector, según datos del Banco Central. La reforma también ordena que la exoneración incluya el pago de los impuestos que gravan las ganancias de capital obtenidas por las empresas operadoras y sus socios, por sus operaciones en el régimen de zonas francas en Nicaragua. Es decir, los inversionistas no pagarán impuestos por los dividendos que generen en su calidad de accionistas de esas empresas.