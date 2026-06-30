El valor de la Confianza: conozca la fecha de lanzamiento del estudio 2026 sobre reputación corporativa

Por revistaeyn.com
Revista Estrategia & Negocios, DATOS Group y PIZZOLANTE vuelven a unir su experiencia y escalan su compromiso para presentar el estudio más sólido y de mayor profundidad de reputación y confianza en Centroamérica, mismo que en este 2026 cumple su cuarta edición.
En la próxima edición de Confianza 2026 y evento se conocerán a las Empresas, Líderes Empresariales, Marcas e Instituciones de Alta Confianza en nuestra región. Pero, no solo listados o nombres, la investigación también fundamenta por cuales atributos las personas confían en los mencionados, a través del modelo de LOS 5 TIPOS DE CONFIANZA: Afectiva, Cognitiva, Conductual, Social y Tecnológica.
El año 2026, la alianza logra la muestra más sólida de la investigación, en cuatro años: más de 5.900 encuestas desde Guatemala hasta Panamá se recolectaron, lo que muestra un incremento del 20% con respecto a la edición 2025.
Gracias a la sólida investigación de DATOS, PIZZOLANTE y E&N, CONFIANZA se ha convertido en un sinónimo de la reputación empresarial en Centroamérica.
El rigor metodológico de DATOS Group, el análisis crítico de PIZZOLANTE y la solidez editorial de Estrategia & Negocios refuerzan la credibilidad y garantizan la alta proyección de la investigación.
LO NUEVO EN CONFIANZA 2026
Este año, la investigación amplía el análisis de la CONFIANZA INSTITUCIONAL, presentando los Índices de Integridad y Cumplimiento en los países de Centroamérica.
Esta herramienta compara la confianza institucional en cuatro segmentos: Transparencia, Igualdad, Legalidad y Honestidad. Se trata de una herramienta de benchmarking invaluable para la gestión estratégica de la confianza.
Igualmente, este año, PIZZOLANTE, DATOS Group y E&N divulgarán los Índices de Integridad y Cumplimiento en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
Se trata de uno de los aportes de mayor peso que ofrece esta investigación para la gestión de la confianza en los países de Centroamérica, materializado en los Índices de Integridad y Cumplimiento que se construyen combinando la evaluación de los entrevistados en cuatro áreas de las instituciones: Transparencia, Igualdad, Legalidad y Honestidad. Los resultados se presentan por país: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua.
La investigación 2026 confirma que CONFIANZA es un escudo reputacional en un contexto de desafíos digitales y de desinformación pública.
CUMBRE EMPRESARIAL SE AMPLÍA A DOS EVENTOS
Los resultados de Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza 2026 se presentarán en el marco de la Segunda Cumbre Empresarial Regional Confianza 2026, en el mes de agosto, la que incluirá dos encuentros en diferentes sedes.
La primera cita será el 25 de agosto en Ciudad de Guatemala, convocando a presidentes, CEOs y altos ejecutivos de las empresas y marcas mejor valorados de toda Centroamérica.
Posteriormente, el 27 de agosto, la iniciativa llegará a San Pedro Sula, Honduras, donde Revista Estrategia & Negocios presentará los resultados correspondientes a los Líderes Empresariales, Empresas y Marcas Más Confiables de Honduras.
Tras el éxito de la Primera Cumbre realizada en Guatemala en 2025, que reunió a más de 150 CEOs y altos ejecutivos de la región, la edición 2026 amplía su alcance, consolidando este espacio como uno de los principales foros regionales para analizar el valor estratégico de la confianza en los negocios y las instituciones.