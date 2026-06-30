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El valor de la Confianza: conozca la fecha de lanzamiento del estudio 2026 sobre reputación corporativa

Revista Estrategia & Negocios, DATOS Group y PIZZOLANTE presentan la cuarta edición de Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza, una investigación que este año alcanzó más de 5.900 encuestas, 20% más que el año anterior. Suma nuevos indicadores sobre confianza institucional, transparencia e integridad. Los resultados se presentarán en agosto, en dos cumbres empresariales que reunirán a líderes de la región.

Por revistaeyn.com Revista Estrategia & Negocios, DATOS Group y PIZZOLANTE vuelven a unir su experiencia y escalan su compromiso para presentar el estudio más sólido y de mayor profundidad de reputación y confianza en Centroamérica, mismo que en este 2026 cumple su cuarta edición. En la próxima edición de Confianza 2026 y evento se conocerán a las Empresas, Líderes Empresariales, Marcas e Instituciones de Alta Confianza en nuestra región. Pero, no solo listados o nombres, la investigación también fundamenta por cuales atributos las personas confían en los mencionados, a través del modelo de LOS 5 TIPOS DE CONFIANZA: Afectiva, Cognitiva, Conductual, Social y Tecnológica. El año 2026, la alianza logra la muestra más sólida de la investigación, en cuatro años: más de 5.900 encuestas desde Guatemala hasta Panamá se recolectaron, lo que muestra un incremento del 20% con respecto a la edición 2025.

Gracias a la sólida investigación de DATOS, PIZZOLANTE y E&N, CONFIANZA se ha convertido en un sinónimo de la reputación empresarial en Centroamérica. El rigor metodológico de DATOS Group, el análisis crítico de PIZZOLANTE y la solidez editorial de Estrategia & Negocios refuerzan la credibilidad y garantizan la alta proyección de la investigación.

LO NUEVO EN CONFIANZA 2026

Este año, la investigación amplía el análisis de la CONFIANZA INSTITUCIONAL, presentando los Índices de Integridad y Cumplimiento en los países de Centroamérica. Esta herramienta compara la confianza institucional en cuatro segmentos: Transparencia, Igualdad, Legalidad y Honestidad. Se trata de una herramienta de benchmarking invaluable para la gestión estratégica de la confianza. Igualmente, este año, PIZZOLANTE, DATOS Group y E&N divulgarán los Índices de Integridad y Cumplimiento en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Se trata de uno de los aportes de mayor peso que ofrece esta investigación para la gestión de la confianza en los países de Centroamérica, materializado en los Índices de Integridad y Cumplimiento que se construyen combinando la evaluación de los entrevistados en cuatro áreas de las instituciones: Transparencia, Igualdad, Legalidad y Honestidad. Los resultados se presentan por país: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua. La investigación 2026 confirma que CONFIANZA es un escudo reputacional en un contexto de desafíos digitales y de desinformación pública.

CUMBRE EMPRESARIAL SE AMPLÍA A DOS EVENTOS

Los resultados de Reputación en Centroamérica: El Valor de la Confianza 2026 se presentarán en el marco de la Segunda Cumbre Empresarial Regional Confianza 2026, en el mes de agosto, la que incluirá dos encuentros en diferentes sedes.