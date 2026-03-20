Bezos busca recaudar US$100.000M para comprar empresas manufactureras

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El fundador de Amazon está manteniendo conversaciones con algunos de los mayores gestores de activos del mundo para asegurar financiamiento para el proyecto.

Por revistaeyn.com Jeff Bezos está en conversaciones iniciales para recaudar US$100.000 millones para un nuevo fondo que adquiriría compañías manufactureras y buscaría utilizar la inteligencia artificial para impulsar y acelerar la automatización, informó The Wall Street Journal. El fundador de Amazon está manteniendo conversaciones con algunos de los mayores gestores de activos del mundo para asegurar financiamiento para el proyecto, señaló WSJ.

Bezos viajó a Oriente Medio hace unos meses para discutir el nuevo fondo con representantes de fondos soberanos de riqueza de la región, según el informe. Descrito en documentos para inversionistas como un “vehículo de transformación manufacturera”, el fondo apunta a empresas en industrias clave como la fabricación de chips, defensa y aeroespacial, indicó el Journal. El año pasado, The New York Times informó que Bezos actuaría como co-CEO de una nueva startup llamada Project Prometheus, enfocada en el uso de IA para la ingeniería y fabricación de computadoras, automóviles y naves espaciales.