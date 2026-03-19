Uber anuncia inversión de US$500 millones en país de Latinoamérica

POR EFE

Uber anunció este martes una inversión de 500 millones de dólares en Argentina durante un plazo de tres años, con ocasión de su décimo aniversario en el país, al que describió como un "mercado prioritario" para la empresa.

"Uber comprometió una inversión de 500 millones de dólares para los próximos tres años con el objetivo de expandir su negocio de movilidad, relanzar Uber Eats (plataforma de entrega de comida a domicilio) y consolidar su visión de plataforma en uno de los mercados prioritarios a nivel global", afirmó la empresa en un comunicado en el que anunció la inversión.

Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, aseguró que Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para la compañía a nivel global y afirmó que el objetivo de la inversión es "consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar".