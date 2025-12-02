Empresas & Management

¿Cuál es el motivo por el que las startups se desmoronan en sus primeros dos años?

Experto explica que la raíz del fracaso en el ecosistema emprendedor no es solamente culpa del financiamiento y suele encontrarse mucho más cerca: en la relación entre quienes crean la empresa.

Por revistaeyn.com En el ecosistema emprendedor, suele culparse al financiamiento insuficiente, a malas decisiones estratégicas o a la falta de tracción comercial cuando una startup no sobrevive sus primeros años. Sin embargo, para Reece Chowdhry, fundador de Concept Ventures —considerado el mayor fondo de pre-semilla de Europa—, la raíz del fracaso suele encontrarse mucho más cerca: en la relación entre quienes crean la empresa. Chowdhry, cuya firma invierte cuando apenas existe una idea inicial, sostiene que las disputas internas y la falta de sintonía entre cofundadores explican un enorme porcentaje de los tropiezos tempranos.

De hecho, asegura que “entre el 18 y 24 mes ocurre la ruptura” cuando los equipos no comparten propósito, ritmo ni aspiraciones. Concept Ventures, creado en 2018 y recientemente reforzado con un nuevo fondo de US$88 millones, basa gran parte de sus apuestas en evaluar ese vínculo humano. El inversionista explicó a CNBC Make It que su proceso se centra más en las personas que en el producto. “El 80 % de nuestra decisión se fundamenta en los fundadores”, afirmó. Para él, detectar compatibilidades, valores comunes y formas de trabajo compatibles pesa más que cualquier pitch. Durante los primeros encuentros con emprendedores, su atención se concentra en un punto: la química entre cofundadores. Para ello, recurre a preguntas que revelan cuánto se conocen y qué tan sincronizados están. Busca señales de que hayan atravesado momentos relevantes juntos, que puedan describirse con precisión mutuamente y que sus historias coincidan incluso si son entrevistados por separado.