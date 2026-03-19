Tim Cook descarta que vaya a retirarse de Apple este año

POR EFE

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, descartó este martes que vaya a retirarse, al destacar en una entrevista con el programa 'Good Morning America' que su compromiso con la compañía sigue "intacto".

"No, no dije eso. No he dicho eso. Amo profundamente lo que hago. Hace 28 años entré en Apple y he disfrutado cada día desde entonces", afirmó Cook, al responder a preguntas sobre la salida de varios altos ejecutivos el año pasado y sobre el futuro de la compañía en la era de la inteligencia artificial (IA).

"No puedo imaginarme la vida sin Apple", agregó el directivo de 65 años.

Sus declaraciones llegan en un momento de cambios en la cúpula de la empresa de la manzana mordida, tras la marcha en diciembre de su jefe de inteligencia artificial, John Giannandrea, y de otros directivos clave, como la responsable jurídica Kate Adams y la encargada de asuntos medioambientales, políticos y sociales, Lisa Jackson.