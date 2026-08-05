BID Invest financiará con US$10 millones la expansión de Establecimientos Ancalmo

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Además del financiamiento, BID Invest acompañará a Ancalmo en el fortalecimiento de sus prácticas de gobierno corporativo y brindará asistencia técnica para evaluar soluciones de autoabastecimiento energético en la nueva instalación.

Por revistaeyn.com BID Invest otorgó un financiamiento de hasta US$10 millones a la farmacéutica salvadoreña Establecimientos Ancalmo S.A. de C.V. para ampliar y modernizar su capacidad productiva y fortalecer sus operaciones en El Salvador. El financiamiento apoyará la rehabilitación, ampliación y equipamiento de alta eficiencia en una nueva planta de producción, la adquisición de maquinaria y equipos, el fortalecimiento del capital de trabajo y otras inversiones orientadas a incrementar la capacidad de manufactura de la compañía.

El proyecto contribuirá a fortalecer la producción local de medicamentos y acompañará los planes de crecimiento de Ancalmo en el país y en los mercados de Centroamérica, Caribe y México. También permitirá ampliar su capacidad exportadora, generar empleo formal y fortalecer los vínculos con proveedores nacionales. El financiamiento consiste en un préstamo de hasta US$10 millones, compuesto por un tramo comprometido de US$8 millones y un tramo no comprometido de hasta US$2 millones, con un plazo de hasta once años. “Esta operación refleja nuestro compromiso en impulsar un sector clave como el farmacéutico, al tiempo que apoyamos el crecimiento de empresas salvadoreñas que generan empleo, fortalecen la producción local y tienen el potencial de competir en mercados regionales”, dijo Rodrigo Navas, Director del equipo de Clientes Corporativos para Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana en BID Invest.