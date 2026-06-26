BID otorgará US$100 millones a El Salvador para acceso a educación superior

Finanzas

El préstamo del BID será complementado con US$4 millones en financiamiento no reembolsable y US$10 millones de contrapartida local.

Por revistaeyn.com El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de hasta US$100 millones para el Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador, fortaleciendo la continuidad educativa y el acceso al mercado laboral de comunidades vulnerables. El préstamo del BID será complementado con US$4 millones en financiamiento no reembolsable y US$10 millones de contrapartida local. De esta forma, el programa contará con un financiamiento total de US$114 millones.

El programa busca mejorar la continuidad educativa en educación media y postsecundaria de jóvenes salvadoreños en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de sus capacidades académicas, sociales y emocionales, el acceso a becas y apoyos económicos, y el desarrollo de capacidades institucionales para el seguimiento de trayectorias educativas. La iniciativa beneficiará a aproximadamente 60.000 jóvenes en cinco años, incluyendo estudiantes del sistema público, mujeres jóvenes, personas con discapacidad y cerca de 1.000 migrantes retornados. El programa busca reducir las brechas educativas que limitan el acceso y la culminación de estudios superiores y mejorar las oportunidades de empleo formal. El financiamiento permitirá ampliar el acceso a educación superior a través de becas y transferencias económicas, fortalecer programas de apoyo académico y orientación vocacional en educación media, e implementar sistemas de seguimiento y alerta temprana para prevenir el abandono escolar. Además, el programa buscará mejorar el acceso de los jóvenes a empleos formales y acompañar la reintegración de jóvenes retornados.