MANUPLAST invertirá US$4,6 millones en El Salvador y agregará 100 empleos

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Manufacturas Plásticas cuenta con una planta ubicada en San Juan Opico, con más de 100 colaboradores actualmente. Realiza exportaciones a Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y el Caribe.

Por revistaeyn.com La empresa Manufacturas Plásticas, S.A. de C.V. (MANUPLAST) hará una inversión de US$4,6 millones en sus instalaciones en El Salvador y contratará a 100 nuevos empleados, según informó Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador (Invest in El Salvador). Según una publicación de Ayala, esta sería "la reinversión más grande desde su fundación en 1985" en el mercado nacional, en el que se ha consolidado como una empresa referente en la fabricación de envases y soluciones plásticas para diversos sectores productivos.

MANUPLAST es una compañía fabricante de envases plásticos de PE, PP, PS, PVC y PET en diversos tamaños, formas y colores, así como también a la fabricación de tapaderas y demás productos plásticos rígidos para la industria en general. Cuenta con una planta ubicada en San Juan Opico, La Libertad, con más de 100 colaboradores actualmente. Realiza exportaciones a Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y el Caribe.

En 2025 fue galardonada con el Premio ASIPLASTIC 2025, la máxima distinción otorgada por la Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico. El reconocimiento destacó su trayectoria empresarial y su aporte al fortalecimiento y desarrollo del sector plástico en el país. "Contamos con maquinaria de alta tecnología y nos distinguimos por nuestros altos estándares de calidad y eficiencia en todos nuestros productos y servicios. Trabajamos con nuestros clientes para crear envases personalizados que se ajusten a sus necesidades específicas", dice el sitio de la empresa.

