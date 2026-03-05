Finanzas

Monetae alcanzó un acuerdo para adquirir operaciones de Transferencias de El Salvador

La operación, sujeta a la aprobación, combinaría por primera vez en el mercado salvadoreño las licencias de Proveedor de Servicios de Activos Digitales y de Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico bajo una misma infraestructura regulatoria.

Por revistaeyn.com Monetae informó que alcanzó un acuerdo con AirPak para adquirir el 100 % de las operaciones de Transferencias de El Salvador, S.A., una Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico (SPDE) regulada. AirPak es una empresa de servicios financieros con presencia en cinco países de Centroamérica y México. Ha participado como accionista mayoritario de Transferencias de El Salvador.

La operación, sujeta a la aprobación de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), combinaría por primera vez en el mercado salvadoreño las licencias de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) y de Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico (SPDE) bajo una misma infraestructura regulatoria. En el momento que esta operación se complete, se consolidará la posición de Monetae como una de las infraestructuras fintech más completas de la región: con capacidad para operar dinero electrónico, activos digitales y servicios bitcoin bajo la supervisión directa de las principales autoridades financieras del país. “Nuestro objetivo es claro: que más salvadoreños accedan a servicios financieros útiles, ágiles y confiables desde un solo lugar. Esta adquisición no es un fin en sí mismo; es la infraestructura que nos permite construir lo que viene: una experiencia financiera verdaderamente all-in-one, diseñada para las personas y supervisada por las instituciones que velan por su protección”, dijo Eduardo Saca Bahaia, CEO de Monetae.