Cadejo Brewing Company incursiona en la tokenización con emisión de deuda digital

Finanzas

La tokenización no solo representa una alternativa innovadora, sino también una señal del avance de El Salvador en materia de adopción de activos digitales.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La empresa salvadoreña Cadejo Brewing Company ha dado un paso innovador en el mercado financiero al lanzar el Token KDJO Blanco, un instrumento de deuda digital emitido bajo el marco regulatorio vigente en el país. La iniciativa, desarrollada en alianza con DitoBanx, Accelerate Law Firm y Armor Analytics, marca un precedente en la región al convertirse en la primera tokenización de deuda estructurada sobre una cadena alimenticia en El Salvador.

El lanzamiento se enmarca en la Ley de Activos Digitales de El Salvador, vigente desde febrero de 2023, que permite a empresas acceder a mecanismos alternativos de financiamiento mediante la emisión de activos digitales. Esta normativa ha abierto nuevas oportunidades tanto para emisores como para inversionistas, al ofrecer incentivos fiscales y ampliar las opciones más allá de los canales tradicionales como la banca o la bolsa de valores. El Token KDJO Blanco está diseñado para democratizar la inversión. Con un monto mínimo de entrada de US$100 y un rendimiento anual del 10 %, el instrumento está disponible para personas naturales y jurídicas, tanto locales como extranjeras. La participación de inversionistas institucionales, entidades bancarias y público en general refleja el creciente interés en este tipo de activos dentro del ecosistema financiero salvadoreño.