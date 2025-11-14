Naturgy reitera compromiso de invertir US$500 millones en Panamá

Empresas & Management

Desde la llegada de la compañía a Panamá, en 1998, Naturgy ha realizado inversiones por más de US$1.600 millones, destinadas a mejorar la calidad del servicio, reforzar la red de distribución eléctrica y desarrollar proyectos de generación renovable.

Por Agencia EFE El equipo directivo de Naturgy, encabezado por su presidente, Francisco Reynés, trasladó al presidente panameño, José Raúl Mulino, su compromiso de seguir fortaleciendo el suministro eléctrico del país, donde la empresa prevé invertir US$500 millones hasta 2027. Un día después de que Naturgy Panamá firmara un crédito de US$300 millones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), garantizado por la agencia española de crédito a la exportación, Cesce, para modernizar las redes eléctricas de Panamá, la cúpula directiva de Naturgy fue recibida por el presidente panameño.

Según precisó la empresa española en un comunicado, los directivos de Naturgy aprovecharon el encuentro para reafirmar el compromiso de largo plazo de la compañía con el país centroamericano, en el que gestiona el 70 % de las redes de distribución eléctrica, con más de 30.000 kilómetros de red en un territorio con una complejidad orográfica relevante. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, recordó que, desde la llegada de la compañía a Panamá, en 1998, Naturgy ha realizado inversiones por más de US$1.600 millones, destinadas a mejorar la calidad del servicio, reforzar la red de distribución eléctrica y desarrollar proyectos de generación renovable. Asimismo, añadió que el plan estratégico en vigor, que abarca el período 2025-2027, contempla inversiones superiores a los US$500 millones de dólares para continuar avanzando en el fortalecimiento del suministro eléctrico del país. El presidente de la multinacional española trasladó al presidente panameño que "puede contar con Naturgy como socio estratégico en el desarrollo energético del país".